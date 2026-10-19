Siracusa, senz’acqua Borgata e Ortigia: serbatoio Teracati ai minimi dopo blackout

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa che proseguono senza sosta le attività di riparazione sulle condotte di adduzione che alimentano il serbatoio Teracati, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico delle zone di Borgata e Ortigia.

La situazione si è progressivamente aggravata a partire dalla giornata di ieri, quando una serie di blackout elettrici ha provocato diverse rotture lungo le condotte provenienti dall’impianto di Dammusi, determinando una significativa riduzione dell’afflusso idrico verso il serbatoio Teracati e delle aree servite.

Durante la scorsa notte, un nuovo blackout ha causato ulteriori e consistenti danni alla rete, provocando ulteriori guasti alle linee di adduzione. Aretusacque ha, inoltre, dato corso a ulteriori verifiche sulle restanti infrastrutture per accertarne le condizioni operative.

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A causa dei guasti registrati e della conseguente interruzione dell’alimentazione verso Teracati, il serbatoio presenta livelli minimi. Tale circostanza sta determinando irregolarità nell’erogazione del servizio idrico nelle zone di Borgata e Ortigia, dove si stanno registrando diffuse condizioni di carenza e possibili interruzioni della fornitura.

Le attività di ricerca guasti e riparazione stanno impegnando il personale aziendale in modo continuativo. La complessità degli interventi e l’entità dei danni arrecati dagli sbalzi elettrici non consentono, allo stato attuale, di stimare con certezza i tempi necessari per il pieno ripristino del servizio, che dovrebbe avvenire entro la tarda serata di oggi.

Aretusacque continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza sugli sviluppi delle operazioni in corso.

L’azienda si scusa con gli utenti per i disagi e assicura il massimo impegno di tutte le proprie strutture operative per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del sistema di approvvigionamento idrico.