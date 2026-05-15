Siracusa senz’acqua. Di Giovanni (Pd): “chiediamo garanzie, trasparenza, risposte chiare e soluzioni immediate e strutturali”

Da ieri, in diversi quartieri di Siracusa, manca l’acqua. “A questa grave emergenza si aggiunge il silenzio del sindaco e dell’Amministrazione comunale, da cui non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale né un intervento concreto – dice il segretario cittadino del Partito democratico, Matilde Di Giovanni – Cittadini e attività produttive sono allo stremo per i continui e ingiustificati disservizi che colpiscono un bene comune essenziale come l’acqua, fondamentale per la qualità della vita. In tante famiglie siracusane manca l’acqua e con essa manca un bene di primaria necessità, con comprensibile grave perturbazione della vita quotidiana e crescente preoccupazione. La stagione estiva è alle porte, quella turistica già in fase avanzata”.

“Strutture ricettive e commerciali stanno già registrando perdite economiche tra rimborsi ai clienti, rifornimenti tramite autobotti per riempire i serbatoi e chiusure delle attività forzate. Ne consegue una disastrosa perdita dell’immagine internazionale di Siracusa e della sua ospitalità – conclude – Una città allo sbando, una situazione ormai insostenibile. Siracusa ha il diritto di conoscere le vere cause di un disservizio pubblico così grave, che rappresenta una profonda mancanza di rispetto verso chi paga il servizio idrico a caro prezzo. Chiediamo garanzie, trasparenza, risposte chiare e soluzioni immediate e strutturali, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto spiegazioni, sollecitato interventi e domandato rassicurazioni, ma finora senza ottenere riscontro”.

Per questo, e per aprire un confronto sul futuro di una gestione efficiente del servizio idrico, il Partito democratico, assieme al Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, parteciperà all’assemblea pubblica in programma venerdì 29 maggio alle 18 nella sede dell’associazione “Il Cerchio”, in via Armando Diaz. Sono stati invitati il sindaco, nella sua doppia veste di Amministratore e Presidente dell’ATI, i rappresentanti istituzionali della provincia e i componenti del collegio di sorveglianza di Aretusacque.