Siracusa, sequestrate pistole clandestine e una lanciarazzi modificata

A seguito dei recenti episodi di violenza verificatisi in città, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli su tutto il territorio al fine di contrastare la detenzione illegale di armi.

In tale contesto operativo, gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Siracusa hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni tra i soggetti già noti alle forze dell’ordine.





Come già precedentemente comunicato, il 18 luglio, tali controlli hanno dato un primo esito positivo rinvenendo e sequestrando, in un condominio in via Algeri, una pistola a salve calibro 9mm, occultata nel vano ascensore dello stabile.

Nei giorni successivi, i controlli sono stati ulteriormente intensificati e ieri, in due diversi contesti operativi, sono state rinvenute e sequestrate, a seguito di perquisizioni effettuate in tre diverse abitazioni da agenti della Squadra Mobile e delle Volanti, due pistole clandestine con relativo munizionamento e una pistola lanciarazzi modificata.

Per tali motivi, un uomo di 39 anni ed un altro di 52 anni, entrambi già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati per il reato di detenzione di armi clandestine e condotti nel Carcere di Cavadonna.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto dal Questore volto a fronteggiare l’aumento dei casi di violenza con armi da fuoco nel capoluogo e in provincia.

L’attenzione delle Polizia di Stato resta alta e i controlli continueranno soprattutto nelle zone più esposte a fenomeni criminali.