Siracusa, sequestrati 110 kg di prodotti ittici e sanzioni per 13 mila euro

Cronaca · Sicurezza alimentare

Proseguono a Siracusa e in provincia i controlli della Guardia Costiera nelle attività di ristorazione, finalizzati alla tutela dei consumatori, alla verifica della tracciabilità dei prodotti ittici e al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In particolare, nel corso di un’ispezione presso un ristorante del capoluogo, i militari della Capitaneria di porto di Siracusa hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie nelle cucine tali da rendere necessario l’intervento del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Siracusa.

Le successive verifiche sanitarie hanno evidenziato numerose criticità e il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale HACCP. L’autorità sanitaria ha pertanto disposto la chiusura dell’attività, impartendo le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di conformità. Durante il controllo sono state inoltre accertate irregolarità nella tracciabilità dei prodotti ittici custoditi nelle cucine, risultati privi delle informazioni necessarie a documentarne la provenienza.

Complessivamente sono stati controllati 40 esercizi commerciali ed elevate 11 sanzioni amministrative per complessivi 13 mila euro e il sequestro di 110 kg di prodotti ittici.

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A seguito della valutazione dei medici veterinari dell’ASP, la parte del prodotto giudicata non idonea al consumo umano è stata avviata allo smaltimento; quella ritenuta idonea è stata invece devoluta in beneficenza.