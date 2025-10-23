Siracusa, sequestrati beni per 1 milione di euro a imprenditore vicino al clan Attanasio

Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Catania a un 46enne, attualmente detenuto a seguito della recente condanna al 416 bis perché ritenuto vicino al clan mafioso Attanasio di Siracusa. Le indagini economico-patrimoniali hanno evidenziato una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto.

Il provvedimento di sequestro, eseguito dagli uomini della Direzione investigativa antimafia, ha permesso di porre i sigilli a quote sociali di una società operante, nella città di Siracusa, nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar e della produzione di prodotti di panetteria.