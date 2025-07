Siracusa, sequestrati in spiaggia oltre 2mila articoli irregolari: sanzionati ambulanti

“Ieri mattina, nel corso di un’operazione congiunta tra la Sezione Annona della Polizia Municipale e il personale della Capitaneria di Porto di Siracusa, sono stati sequestrati oltre 2000 articoli privi del marchio CE, sulle spiagge di Fontane Bianche. Contestualmente sono stati elevati verbali amministrativi per un importo complessivo di circa 2000 euro, dovuti alla mancanza delle necessarie autorizzazioni alla vendita ambulante”.

Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Imbrò, che sottolinea l’importanza di queste attività di controllo.





“Ringrazio gli agenti della Municipale e il personale della Capitaneria di Porto per il lavoro svolto con professionalità e determinazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, a tutela del decoro e della legalità sulle nostre spiagge”.

“Mentre l’Amministrazione comunale fa sfoggio di fermezza sui litorali siracusani, annunciando a mezzo stampa il sequestro di oltre 2.000 articoli irregolari e la sanzione di alcuni ambulanti, nel cuore della città – il centro storico – resta sospesa nel silenzio una vicenda ben più inquietante: quella dei due agenti della Polizia Municipale raggiunti da un avviso di conclusione indagini nell’ambito di un’inchiesta per presunte infiltrazioni mafiose a Ortigia”. Queste le parole del consigliere comunale Ivan Scimonelli.

“Una contraddizione che non può passare inosservata. – dichiara – Lo stesso Comune che mostra il pugno duro contro i venditori di teli mare, parei, occhiali e collanine, non ha ancora ritenuto necessario calendarizzare e discutere in aula un ordine del giorno — da me formalmente richiesto il 17 luglio — che chiede chiarezza pubblica e trasparenza sui provvedimenti presi a seguito della grave inchiesta che coinvolge due suoi dipendenti. C’è qualcosa che non torna. Da un lato si invoca la legalità contro la marginalità sociale, dall’altro si evita un confronto aperto su fatti che mettono in discussione l’integrità e il funzionamento stesso del Corpo della Polizia Municipale.

La legalità non può essere a targhe alterne, né tantomeno selettiva.

Non può essere solo uno slogan da campagna estiva o da condivisione social.

Se l’Amministrazione vuole essere credibile, deve dimostrare lo stesso rigore anche dentro le proprie mura. Siracusa ha bisogno di legalità vera, non di propaganda. E la legalità vera inizia guardando con coraggio dentro casa propria”.