Siracusa, sequestro di persona per una faida per droga: condannato a 8 anni

Il gip del Tribunale di Catania ha condannato ad 8 anni di reclusione Francesco Mollica, 20 anni, siracusano, coinvolto nell’inchiesta per sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati in concorso, culminata oltre un anno fa con 9 arresti.

Il giovane, difeso dall’avvocato Junio Celesti, ha scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato mentre altri imputati si sottoporranno al giudizio ordinario. Il pm, al termine della requisitoria, si era espresso per una condanna a 12 anni di carcere.

I fatti sono accaduti a Scicli, nel Ragusano, il 20 giugno 2024 e poi proseguiti a Siracusa ma fondamentale fu l’irruzione del gruppo di Intervento speciale dei carabinieri per la liberazione dell’ostaggio, un 19enne. Nel corso dell’inchiesta, legata alla liberazione dell’ostaggio, venne fuori che al centro della vicenda ci sarebbe stato uno scontro tra due bande culminato con l’esplosione avvenuta a Scicli di due colpi di arma da fuoco per un mancato pagamento di una partita di droga.

Si scoprì che tra il gruppo composto da giovani ventenni di origine modicana e sciclitana vi fossero due ragazzi che erano riusciti a farsi consegnare da alcuni coetanei siracusani poco meno di 4 kg di hashish senza corrispondere loro la cifra dovuta, quantificabile in circa 15.000 euro così provocando una violenta ritorsione da parte della banda dei siracusani.