Siracusa, serate danzanti non autorizzate: sanzionati titolari di due locali

In concomitanza del periodo festivo carnevalesco con il conseguente incremento di eventi organizzati all’interno di pubblici esercizi, e alla luce delle precise direttive ministeriali, il Prefetto, Chiara Armenia, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto un rafforzamento delle attività preventive di controllo e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, insistenti in città e in tutta la provincia aretusea.

Detti controlli, pianificati in sede di tavolo tecnico dal Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, e preceduti da un monitoraggio capillare di tulle le attività ove potenzialmente potrebbero svolgersi eventi, sono stati eseguiti, già da ieri, da personale della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e coinvolgendo la Polizia Municipale di tutti i comuni e, sono finalizzati anche a monitorare quelle attività, come bar e ristoranti, che, pur non essendo autorizzati, potrebbero organizzare attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, senza averne titolo, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale.

I controlli si sono concentrati sulla verifica del puntuale e costante accertamento della massima attenzione alle misure di sicurezza e al divieto di accensione fuochi. In particolare, nei servizi svolti ieri a Siracusa da personale della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, in un esercizio commerciale è stato riscontrato che, al piano superiore dello stesso, non erano indicate nella maniera corretta le vie di fuga e, inoltre, la scala di emergenza era occupata da materiale vario che ne rendeva difficoltoso l’utilizzo.

Infine, in due locali, erano in atto delle serate danzanti non autorizzate, con la presenza, rispettivamente, di circa 95 e 130 persone, motivo per il quale i titolari sono stati sanzionati.

I controlli continueranno in tutta la provincia per tutto il periodo festivo al fine di garantire la piena sicurezza agli avventori, soprattutto ai più giovani.