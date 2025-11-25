Siracusa, serbatoio Isab sotto sequestro: la Procura apre un fascicolo dopo uno strabordamento

Uno dei serbatoi di grosse dimensioni destinati a ricevere il greggio all’interno del sito Isab è stato posto sotto sequestro preventivo dopo un episodio di strabordamento avvenuto ai primi di novembre e che avrebbe provocato forti miasmi avvertiti in maniera chiara soprattutto a Priolo ma anche a Siracusa. Il fascicolo, aperto dalla Procura di Siracusa – con indagini coordinate dal pm Stefano Priolo e condotte dai Nictas – è al momento a carico di ignoti e ipotizza violazioni delle norme in materia ambientale. Sul posto, oltre ai tecnici, era presente anche la Polizia municipale.

Secondo quanto emerge dai primi accertamenti, sopra il tetto galleggiante del serbatoio si sarebbe accumulata acqua mista a greggio, confluita in quella zona per cause ancora da chiarire ma che, nell’ipotesi investigativa, potrebbero essere legate anche a profili di cattiva manutenzione dell’impianto. L’acqua contaminata e il greggio avrebbero quindi iniziato a tracimare nelle canalette di drenaggio, che convogliano i liquidi verso la rete fognaria interna e, da lì, agli impianti del Tas di Priolo Servizi e successivamente al depuratore consortile Ias.

La criticità, però, non si sarebbe fermata al circuito chiuso: il liquido avrebbe strabordato dalle canalette, finendo all’esterno e ristagnando sul terreno per una superficie stimata in circa 150 metri quadrati, all’interno dell’area industriale. Area successivamente bonificata dalla stessa azienda. Nei giorni dell’evento, in buona parte dei Comuni limitrofi all’area industriale – incluso il capoluogo – sono arrivate numerose segnalazioni di cattiva qualità dell’aria e di un forte odore di idrocarburi. Il sequestro preventivo riguarda il singolo serbatoio coinvolto e ha una funzione essenzialmente cautelare e tecnica: serve a “cristallizzare” lo stato dei luoghi, preservare l’infrastruttura così com’è al momento dell’evento e consentire agli inquirenti di effettuare le necessarie indagini attualmente contro ignoti. Solo all’esito delle relazioni tecniche e delle perizie sarà possibile capire se l’episodio verrà inquadrato come incidente circoscritto o se rivelerà problemi strutturali nelle procedure di controllo e sicurezza dell’impianto.

Contattata telefonicamente, Isab precisa che il 7 novembre si è verificata un’anomalia ad una linea afferente il serbatoio denominato DA167, su un’area parzialmente pavimentata, all’interno del bacino del serbatoio: “In accordo a quanto previsto dalle procedure interne, è attualmente in corso l’analisi di guasto finalizzata ad individuarne le cause ed evitare il ripetersi dell’evento. Dell’evento ne è stata data pronta informativa alle Autorità Competenti, ai sensi delle vigenti Ordinanze Sindacali e in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa di riferimento. Si conferma che le procedure operative per la gestione dell’evento sono state immediatamente attivate e l’impatto ambientale è stato immediato circoscritto. Non si sono verificate problematiche di sicurezza in relazione all’evento”.