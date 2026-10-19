Siracusa, Sergio Bonafede si dimette da Consigliere comunale: “motivi di salute”

Politica · CONSIGLIO COMUNALE

Sergio Bonafede si dimette per motivi di salute dalla carica di Consigliere comunale di Siracusa. Bonafede, consigliere anziano, era stato eletto con 967 voti nel 2023 nella lista “Popolari e Autonomisti” e al suo posto entrerà Antonino Bianca, già presidente di Acli Siracusa, che alla scorsa tornata elettorale aveva ottenuto 328 voti, risultando il primo dei non eletti .

“Dopo un’attenta e sofferta riflessione, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Siracusa per motivi di salute che, nell’ultimo periodo, non mi hanno consentito di svolgere il mio ruolo istituzionale con l’efficienza, la continuità e l’impegno che ho sempre ritenuto doverosi nei confronti dei cittadini, le parole di Bonafede.”

L’ormai ex consigliere comunale parla di una scelta maturata con “dispiacere”, ma con “senso di responsabilità”. “Ricoprire un incarico pubblico significa onorare la fiducia ricevuta – prosegue -, garantendo presenza, disponibilità e capacità di contribuire concretamente alla vita amministrativa. Le mie attuali condizioni di salute mi impongono di dedicare il tempo necessario al recupero, senza venir meno al rispetto che nutro per le istituzioni e per la comunità.”

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Nella scelta hanno avuto un peso anche la famiglia e gli amici, che negli anni hanno condiviso con lui sacrifici e impegni legati all’attività politica. Proprio le persone più vicine, racconta Bonafede, lo hanno invitato a fermarsi e a mettere al primo posto la salute e il tempo da dedicare ai propri affetti.

“Oggi, di fronte alle mie attuali condizioni di salute – ancora Bonafede -, proprio i miei familiari e tanti amici mi hanno chiesto di fermarmi, invitandomi a mettere al primo posto ciò che conta più di ogni incarico: la salute e il tempo da dedicare a me stesso e ai miei affetti. È una richiesta che nasce dall’amore, dall’affetto e dalla preoccupazione di chi mi è stato sempre accanto e che sento il dovere di accogliere con responsabilità e gratitudine. In questi anni ho cercato di contribuire alla crescita di Siracusa attraverso iniziative e proposte in ambito culturale, sociale, della sicurezza e del miglioramento dei servizi, con la convinzione che la politica debba essere soprattutto ascolto, presenza e servizio alla comunità”.

Le dimissioni, assicura, non segnano però la fine del suo impegno civico. “Lascio il Consiglio comunale, ma non lascio la mia città. Il mio legame con Siracusa, maturato in tanti anni di impegno civile e politico, va oltre qualsiasi carica istituzionale. Appena le condizioni di salute me lo consentiranno, continuerò a mettere a disposizione della mia amata città l’esperienza maturata, le idee e la volontà di contribuire al bene comune, anche attraverso forme diverse.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato fiducia: i cittadini, i colleghi e quanti hanno condiviso con me

questo percorso. La mia riconoscenza va a chi mi ha sostenuto e a chi ha collaborato alle iniziative portate

avanti in questi anni. Concludo questo capitolo del mio percorso istituzionale con dispiacere, ma con la serenità di aver compiuto una scelta dettata dal senso di responsabilità verso me stesso, i miei affetti e la comunità che ho avuto l’onore

di rappresentare. Si può lasciare un incarico, ma non si smette di amare la propria città né di voler lavorare per il suo futuro. Siracusa resterà sempre al centro del mio impegno.”