Siracusa, Sergio Imbrò entra in fase operativa del ruolo di Fiduciario Regionale ACI Sport Sicilia

Il siracusano Sergio Imbrò entra ufficialmente nella piena operatività del ruolo di Fiduciario Regionale ACI Sport Sicilia, al termine dell’iter previsto dagli organismi competenti dell’Automobile Club d’Italia, su segnalazione del Presidente Geronimo La Russa. La nomina è stata formalizzata dal Delegato ACI Sport Sicilia, ing. Massimo Rinaldi, presidente del Comitato Regionale.

Imbrò, presidente dell’Automobile Club Siracusa, figura da anni attivamente impegnata nel motorsport siciliano sia come pilota sia a supporto delle organizzazioni sportive, rappresenta un profilo di consolidata esperienza nel panorama automobilistico regionale. La sua attività all’interno del sistema ACI e ACI Sport si è sempre contraddistinta per disponibilità, capacità organizzative e costante attenzione alle esigenze del territorio. Il nuovo Fiduciario Regionale sarà chiamato a svolgere un ruolo centrale nei rapporti con organizzatori, piloti, ufficiali di gara e istituzioni sportive, contribuendo al coordinamento delle attività automobilistiche nell’Isola e favorendo il dialogo tra tutte le componenti del settore.

“Buon lavoro Sergio! – ha ribadito Massimo Rinaldi – Sono certo che quella di Imbrò sarà un’attività espressione di una squadra coesa che condivide gli obiettivi al servizio dello sport della nostra regione”.

“Desidero ringraziare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia avv. Geronimo La Russa e tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona – ha dichiarato Sergio Imbrò –. Assumo questo incarico e sono grato per la nomina all’ingegnere Rinaldi e all’intero Comitato Regionale. Lavoreremo insieme per sostenere gli organizzatori, valorizzare il lavoro dei piloti, dei team e degli ufficiali di gara e contribuire alla crescita di un movimento che negli anni ha dimostrato qualità, passione e competenza. Sono convinto che attraverso il dialogo e la collaborazione si possano costruire ulteriori opportunità di sviluppo per tutto lo sport automobilistico regionale. E’ fondamentale la collaborazione e il proficuo dialogo con tutti i fiduciari provinciali con i quali al più presto auspico di incontrarmi per uno scambio di informazioni e per delineare le fasi di tutto il lavoro”.