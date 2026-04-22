Siracusa, serpente in via Don Luigi Sturzo

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Accaduto 15 minuti fa mentre passeggiavo il cane è spuntato un serpente non so sinceramente a chi segnalarlo ed è entrato nel giardino di una cooperativa confinante con case Cipe: stiamo parlando di via Don Luigi Sturzo dove stanno facendo la riqualificazione dei palazzi. Invece ieri mattina è spuntato un riccio dai cespugli il mio cane si è messo ad abbaiare alla sua vista e mi sono allontanato”