Siracusa, servizi sociali operativi anche durante le festività natalizie. Zappulla: “per le emergenze e per chi rischia di restare solo”

Durante le festività natalizie, periodo che per molti rappresenta un momento di serenità, per altri può diventare un tempo ancora più difficile. Per questo il Comune di Siracusa ribadisce alla cittadinanza che i servizi sociali restano attivi anche nei giorni festivi, attraverso strumenti operativi sul territorio per garantire tutela, ascolto e un primo intervento immediato alle persone più fragili, a chi vive una situazione di emergenza e anche a chi, semplicemente, si sente solo. Chi vive una situazione di difficoltà o attraversa un momento di solitudine può chiedere aiuto, e chi assiste a una situazione di disagio può segnalarla. Il Comune c’è.

“Il Natale non deve essere un tempo di solitudine per chi vive situazioni di fragilità o per chi, in questi giorni, sente di non avere nessuno accanto – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Marco Zappulla –. I Servizi Sociali ci sono, anche nei giorni festivi, con servizi operativi, strutture attive, professionisti al lavoro e una rete pronta a intervenire. Chi è in difficoltà può chiedere aiuto, chi vede una situazione di disagio può segnalarla. È un dovere civico, ma soprattutto è un gesto di umanità”.

Il primo strumento è il Pronto Intervento Sociale (PIS), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite il numero verde 800121617. Basta una telefonata per attivare l’intervento degli operatori. Le unità di strada raggiungono la persona segnalata, valutano il bisogno e la mettono in sicurezza. Il servizio è rivolto a chi vive in strada, a chi si trova in condizioni di emergenza abitativa, a chi attraversa una fragilità improvvisa o una situazione di grave disagio sociale, e rappresenta un riferimento concreto anche per chi è in difficoltà e non sa da dove cominciare. La segnalazione può essere fatta anche da familiari, vicini di casa o semplici cittadini; resta però un principio fondamentale: ogni forma di aiuto e qualsiasi percorso di presa in carico possono essere attivati solo nel pieno rispetto della volontà della persona interessata e con il suo consenso.

Accanto al PIS è pienamente operativa anche la Stazione di Posta, il primo luogo fisico della città pensato per accogliere in maniera strutturata le persone in difficoltà. Si trova in viale Ermocrate 70 ed è un presidio fondamentale di umanità e servizi. Qui chi ne ha bisogno può trovare ospitalità attraverso posti letto, usufruire della mensa con colazione e cena, accedere ai servizi di lavanderia e alle docce. È inoltre attivo lo sportello sociale con servizio di supporto psicologico, per avviare percorsi di accompagnamento e reinserimento, sempre su base volontaria e con l’adesione della persona.

Grande attenzione è rivolta anche agli anziani, soprattutto a quanti vivono momenti di solitudine. Durante le festività, i Centri Sociali Anziani della città sono accessibili, e gli anziani possono recarvisi liberamente per partecipare alle attività e ai momenti di comunità organizzati per il periodo natalizio. I centri coinvolti sono quelli di Akradina, Grottasanta, Santa Lucia, Ortigia e Cassibile: luoghi dove incontrarsi, stare insieme e non affrontare da soli i giorni delle feste.

Questo sistema integrato consente di intervenire non solo sull’emergenza, ma anche di costruire risposte più stabili, continue e umane ai bisogni delle persone, con un approccio che mette sempre al centro la dignità e la scelta di chi chiede aiuto.