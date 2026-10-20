Siracusa, servizio idrico. Cavallaro: “si riferisca in Consiglio comunale”

Politica · fratelli d'italia

“Condivido l’iniziativa dell’on. Luca Cannata sulla necessità di fare chiarezza sulla natura giuridica di Aretusacque e sulle norme alle quali la società deve essere sottoposta. Non è una questione formale, perché da quella qualificazione discendono regole precise in materia di trasparenza, controlli, affidamenti e reclutamento del personale.”

Così Paolo Cavallaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Le criticità della rete sono note: vetustà delle condotte, blackout, colpi d’ariete. Adesso occorre passare dall’emergenza alla programmazione e questa programmazione deve essere pubblica e verificabile. La città deve conoscere i punti più fragili della rete, gli interventi strutturali già effettuati e quelli programmati, le priorità individuate e soprattutto i tempi previsti. Non possiamo apprendere ciò che si sta facendo soltanto in occasione dell’ennesimo guasto. Serve un vero cronoprogramma pubblico degli interventi, che consenta ai cittadini di sapere cosa si farà, dove e quando e, successivamente, di verificare ciò che è stato realmente realizzato.

Per questo rivolgo un appello affinché Aretusacque e ATI possano illustrare in Consiglio comunale lo stato della rete e il programma degli interventi. Sarebbe un momento di confronto e trasparenza, non un processo, e consentirebbe alla città di avere finalmente un quadro complessivo e verificabile.”