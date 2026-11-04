Siracusa, servizio idrico: Forum e Pd chiedono garanzie su tariffe e investimenti

Attualità · servizio idrico

Deposito cauzionale, possibili aumenti delle tariffe e investimenti sulla rete idrica. Restano aperte le principali questioni legate alla gestione del servizio idrico a Siracusa. È quanto emerge dall’incontro che si è tenuto ieri tra una delegazione del Forum per l’Acqua Pubblica, il presidente del Consiglio di Gestione di Aretusacque e i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza. Sul tema interviene anche la segreteria cittadina del Partito Democratico, guidata da Matilde Di Giovanni, chiedendo garanzie concrete a tutela degli utenti.

Il confronto, secondo quanto riferito dal portavoce del Forum Alessandro Acquaviva, si è svolto in un clima cordiale, ma senza avvicinamenti sulle questioni considerate prioritarie. In particolare, non è stato raggiunto alcun accordo sul deposito cauzionale richiesto agli utenti. Il Forum aveva proposto di riconoscere un ristoro per i disservizi registrati nei primi mesi della nuova gestione, di importo equivalente al deposito richiesto. Una compensazione contabile che, secondo l’associazione, avrebbe consentito di tutelare i cittadini senza compromettere gli obblighi normativi dell’azienda. La proposta non è stata accolta. Il Forum ha ricordato che il precedente gestore, Siam, aveva richiesto il deposito cauzionale soltanto alle nuove utenze, sottolineando come il Comitato di Sorveglianza abbia invece mantenuto una posizione favorevole alla richiesta avanzata dall’attuale gestore.

Altro nodo irrisolto riguarda le tariffe future. Durante l’incontro, l’ingegnere Cocozza ha ribadito che le spese correnti e i costi degli investimenti saranno progressivamente coperti attraverso i ricavi delle bollette. Una prospettiva che preoccupa il Forum, contrario a qualsiasi ipotesi di aumento tariffario, anche alla luce delle condizioni economiche del territorio e di tariffe che, secondo l’associazione, sarebbero già tra le più elevate della Sicilia. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli investimenti necessari per ridurre i continui disservizi. Il Forum ha espresso preoccupazione per il rischio di perdere i sei milioni di euro di finanziamenti regionali destinati alla nuova condotta di adduzione ai serbatoi Teracati e Bufalaro.

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Aretusacque avrebbe riferito che sono in corso interlocuzioni con il precedente gestore per acquisire la progettazione esistente. Non sarebbe stato però fornito un cronoprogramma degli interventi, anche in considerazione della necessità di approvare una variante al Piano d’Ambito da parte dell’Ati. Sul fronte della qualità dell’acqua, il Forum ha inoltre proposto di valutare l’utilizzo idropotabile delle acque del fiume Anapo, attraverso il ripristino dell’opera di presa della Centrale Petino, il recupero della condotta ex Cassa del Mezzogiorno e l’adeguamento delle vasche Ortonuovo e Monteforte.

Qualche apertura sarebbe invece arrivata sulle tutele sociali e sulla trasparenza. Secondo quanto riferito dal Forum, il Comitato di Sorveglianza si sarebbe impegnato a recepire le proposte per una maggiore protezione degli utenti a basso reddito e a implementare il sito aziendale, rendendo pubblici e tracciabili i reclami. Nonostante questi segnali, il giudizio complessivo del Forum resta negativo. Acquaviva annuncia una riunione nelle prossime ore per valutare ulteriori iniziative e rinnova la richiesta di un incontro con il sindaco Francesco Italia, chiamato in causa anche nella sua veste di presidente dell’Ati idrico.

Sulla gestione dell’acqua interviene intanto anche la segreteria cittadina del Partito Democratico, guidata da Matilde Di Giovanni, che richiama la necessità di garantire un servizio efficiente e accessibile: “L’acqua è un bene comune e un diritto fondamentale, non una merce”, sottolinea il Pd, chiedendo investimenti nelle reti, riduzione delle perdite, trasparenza nella gestione e un controllo pubblico effettivo.“La posizione del Partito Democratico è chiara: non dare cambiali in bianco a nessuno – conclude la segreteria cittadina – Vogliamo garanzie concrete sui livelli del servizio, sulle tariffe, sugli investimenti e sulla tutela degli utenti”.