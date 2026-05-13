Siracusa, servizio idrico integrato: da giugno il passaggio ad Aretusacque. Assenza: “garantiremo continuità operativa”

È ormai imminente il passaggio della gestione del servizio idrico integrato ad Aretusacque, società mista pubblico – privato che nei fatti gestirà il servizio idrico in provincia di Siracusa. Dal prossimo 1 giugno 2026 prenderà ufficialmente il via la nuova fase della gestione idrica nella provincia aretusea.

A fare il punto sullo stato delle procedure è stato Giuseppe Assenza, presidente del Consiglio di Sorveglianza incaricato di vigilare sul delicato processo di transizione. “Siamo prossimi all’avvio del nuovo servizio di gestione idrica della città di Siracusa – ha dichiarato Assenza – e si sta procedendo con tutte le attività necessarie a questo passaggio”.

Secondo quanto spiegato dal presidente del Consiglio di Sorveglianza, l’obiettivo principale in questa fase è garantire continuità operativa e stabilità nel trasferimento del servizio, evitando ripercussioni sul territorio e sulle attività coinvolte.

“In qualità di presidente del Consiglio di Sorveglianza – conclude Assenza -, e in rappresentanza di tutto l’organo, ci stiamo adoperando affinché possa essere garantita la giusta continuità operativa nei confronti delle imprese, del personale e dei vari stakeholder del territorio”.

Una dichiarazione che punta a rassicurare non soltanto i lavoratori del comparto, ma anche il tessuto produttivo siracusano e tutti i soggetti che operano nell’ambito del servizio idrico di Siracusa e della provincia.