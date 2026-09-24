Siracusa, servizio idrico tra Ortigia e Borgata: riparazione completata

Attualità · acqua

La perdita idrica verificatasi in fase di riattivazione dell’impianto di sollevamento Dammusi è stata riparata nella giornata di ieri. A seguito dell’intervento, l’impianto è regolarmente in funzione e i flussi idrici verso i serbatoi a servizio di Ortigia e Borgata sono in corso di progressiva stabilizzazione, con il conseguente graduale recupero dei livelli e delle normali condizioni di erogazione.

Durante questa fase transitoria, potrebbe verificarsi la presenza di aria nelle tubazioni, con possibili irregolarità temporanee nell’erogazione dell’acqua. Si tratta di fenomeni connessi alla progressiva normalizzazione della rete dopo le interruzioni e gli abbassamenti di pressione registrati nelle scorse ore.

Le squadre di Aretusacque continuano a monitorare costantemente gli impianti e la rete di distribuzione, al fine di accompagnare il completo ritorno alle ordinarie condizioni di servizio.