Siracusa, servizio navetta al cimitero per la Commemorazione dei Defunti

Due mezzi a disposizione di anziani e persone con disabilità dal 31 ottobre al 2 novembre

L'ingresso del cimitero comunale di Siracusa

In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Siracusa ha predisposto per quest’anno un servizio navetta gratuito all’interno del Cimitero Comunale per agevolare gli spostamenti di anziani e persone con disabilità.

Il servizio sarà attivo nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025, dalle 7 alle 19, in concomitanza con l’ordinanza sindacale che, come di consueto, sospende l’accesso con mezzi privati all’interno dell’area cimiteriale, comprese le autorizzazioni per i portatori di handicap.

Per garantire la mobilità dei visitatori, il Comune ha affidato tramite determinazione a contrarre il servizio di trasporto alla ditta Autoservizi Scuderi, individuata attraverso un’indagine di mercato. Il costo complessivo dell’affidamento per le tre giornate di servizio è di 2.640 euro (IVA inclusa).

Saranno impiegati due mezzi: un minivan a nove posti e un altro mezzo dotato di pedana per il trasporto di persone con disabilità, così da assicurare un servizio inclusivo e accessibile a tutti.

L’iniziativa – come si legge nella determina a contrarre degli uffici comunali – nasce per facilitare le visite e gli omaggi ai propri cari in occasione della ricorrenza, garantendo al tempo stesso ordine, sicurezza e rispetto delle regole di circolazione all’interno dell’area cimiteriale.


