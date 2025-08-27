Siracusa, servizio straordinario di controllo in Ortigia con le unità cinofile

Pomeriggio di intensa attività per le forze dell’ordine impegnate oggi in un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nell’isola di Ortigia.

Accanto agli operatori, anche un collega speciale: “Orso”, l’unità cinofila addestrata per la ricerca di armi ed esplosivi, che ha affiancato le pattuglie durante le verifiche.





L’operazione rientra nel piano di rafforzamento dei controlli predisposto per garantire sicurezza e legalità in uno dei luoghi più frequentati della città, soprattutto durante il periodo estivo.

Presidi mirati, posti di controllo e attività di monitoraggio hanno interessato diverse aree strategiche di Ortigia per prevenire e contrastare possibili situazioni di rischio.