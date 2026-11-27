Politica · disagi

Disagi attorno al servizio svuota cantine. A sollevare il caso è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Damiano De Simone. “Accade molto spesso – denuncia – che i cittadini si rechino nei punti programmati per conferire gli ingombranti e non trovino il mezzo. Un disagio che si ripete e che non è più tollerabile”.

Il problema, sottolinea il consigliere, è che molto spesso il mezzo non è neppure presente, probabilmente per saturazione degli spazi disponibili di conferimento. Tutto questo senza una preventiva comunicazione alla cittadinanza, recando forti disagi.

“In pratica i cittadini si presentano e trovano il vuoto – spiega De Simone – O trovano un mezzo già pieno, che non può più accogliere nulla. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: il servizio non c’è. Una circostanza prevedibile, che un’Amministrazione attenta dovrebbe saper gestire per tempo. Esiste un calendario con giornate e orari precisi. Se il Comune programma un servizio, ha il dovere politico e amministrativo di garantirlo. Non si può chiedere ai cittadini di organizzarsi, spostarsi, portare gli ingombranti, per poi trovare il vuoto. Questa non è efficienza, è improvvisazione”.

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Da qui la richiesta formale all’Amministrazione: trovare una soluzione adeguata e permanente. Tra le soluzioni indicate da De Simone, l’invio di ulteriori mezzi in sostituzione di quelli colmi, così da garantire il ricambio e la continuità del servizio.

“Il servizio non può rimanere scoperto – afferma il capogruppo azzurro – e non può recare tutto questo disagio, con l’aggravante che la mancata erogazione non viene comunicata per tempo agli utenti, ai contribuenti. Cittadini che si presentano, aspettano e tornano indietro con gli ingombranti in mano, senza sapere se e quando il servizio sarà ripristinato. La nostra non è una polemica sterile. È una critica costruttiva e responsabile. Lo svuota cantine non è un favore, è un servizio pubblico. Utile e necessario per la città, per il decoro, per la lotta all’abbandono dei rifiuti. Va garantito con serietà, organizzazione e comunicazione puntuale. I cittadini meritano rispetto, non disagi”.