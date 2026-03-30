Siracusa, Settimana Santa nella Parrocchia San Martino Vescovo: dal Giovedì Santo alla Pasqua tra riti e celebrazioni

Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa a Siracusa.
Giovedì Santo – 2 aprile
Giovedì 2 aprile, in occasione del Giovedì Santo, la Parrocchia San Martino Vescovo ha programmato una serie di celebrazioni religiose che coinvolgeranno diversi luoghi di culto della città.
La giornata si aprirà alle ore 9:30 al Santuario della Madonna delle Lacrime con la Santa Messa del Crisma, uno dei momenti più significativi della liturgia.
In serata, alle 19, la celebrazione si sposterà nella chiesa di San Benedetto con la Santa Messa in Coena Domini, che rievoca l’Ultima Cena di Gesù.
A seguire, è prevista la reposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa di San Martino, con adorazione fino alle 23. Contestualmente, la chiesa di San Giuseppe resterà aperta per la preghiera dei fedeli.
Venerdì Santo – 3 aprile
Alle ore 18:30, nella Cattedrale di Siracusa, si terrà la celebrazione della Passione del Signore, uno dei momenti più intensi e solenni della liturgia cristiana.
Sabato Santo – 4 aprile
Dalle ore 9:30 alle 11:30, nella chiesa di San Giuseppe, sarà possibile partecipare alla contemplazione del mistero della morte del Signore.
Santa Pasqua
Le celebrazioni culmineranno con la Veglia pasquale, sabato alle ore 22:30 nella chiesa di San Martino, e con la Santa Messa della domenica di Pasqua alle ore 10:00, sempre nella stessa chiesa.
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