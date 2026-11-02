Siracusa, sfalci e potature: le tappe dei Ccr mobili di novembre quartiere per quartiere

Attualità · risam

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Erba tagliata e rami potati non vanno lasciati per strada o accanto ai cassonetti. A Siracusa si possono portare nei centri comunali di raccolta mobili dedicati a sfalci e potature. Risam, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città, ha pubblicato il calendario di novembre.

Le postazioni sono aperte dalle 11 alle 16, dal lunedì al sabato. Accettano solo sfalci e potature.

Le tappe zona per zona

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Ognina (presso la Guardia di Finanza): lunedì 2, sabato 14, lunedì 16 e lunedì 30

Plemmirio (via dell’Opale): martedì 3 e martedì 17

Carancino (strada Carancino): mercoledì 4, 11, 18 e 25

Arenella (via Tahiti): giovedì 5, giovedì 19 e sabato 21

Strada Benali (traversa San Francesco): venerdì 6, 13, 20 e 27

Fontane Bianche (via Lago di Varese): sabato 7, lunedì 9, lunedì 23 e sabato 28

Isola (traversa Carrozzieri): martedì 10 e martedì 24

Piazza Cosenza: giovedì 12 e giovedì 26

La domenica il servizio non è attivo.