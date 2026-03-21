Siracusa, sfida salvezza al “De Simone”: Turati chiama la reazione contro il Picerno

Dopo la sconfitta di Latina, il Siracusa Calcio torna al “De Simone” con un solo obiettivo: vincere. Domani gli azzurri affronteranno l’AZ Picerno in una sfida che pesa tantissimo nella corsa salvezza.

I numeri parlano chiaro: i lucani occupano la sedicesima posizione con 32 punti, mentre la squadra di Marco Turati è penultima a quota 24, anche a causa della penalizzazione. Un successo, in questo contesto, avrebbe un valore doppio: per la classifica e per il morale.

All’andata fu proprio il Siracusa a conquistare quella che resta ancora oggi l’unica vittoria esterna stagionale, ma rispetto a quel confronto entrambe le squadre sono profondamente cambiate, soprattutto dopo il mercato invernale.

Non è però un momento semplice per gli azzurri, alle prese con acciacchi e una condizione fisica non ottimale. Nonostante ciò, Turati ha deciso di portare tutti con sé, anche chi non è al meglio, per provare a dare comunque un contributo in una gara cruciale.

In conferenza stampa il tecnico è stato chiaro. “Sarà una partita completamente diversa rispetto all’andata – afferma Turati -. Sono cambiate tante cose, sia per noi che per loro. Il Picerno ha giocatori molto funzionali per questa categoria, ma sappiamo cosa ci aspetta“.

Turati alza poi l’asticella delle ambizioni. “La nostra ambizione deve andare oltre i nostri limiti. Dobbiamo trascinare il pubblico e fare in modo che chi viene allo stadio torni a casa soddisfatto“.

Le difficoltà, però, non sono mancate nemmeno questa settimana. “Abbiamo lavorato con pochi giocatori, ma ci aggrapperemo alle nostre certezze – prosegue -. Dovremo adattare qualcuno, ma questo non ci fermerà. Abbiamo recuperato qualche elemento, anche se non al meglio“.

Un passaggio anche sul rendimento diverso tra casa e trasferta. “Abbiamo caratteristiche precise e ci sono campi che ci penalizzano, come successo domenica. Abbiamo commesso un’ingenuità che ha complicato la partita, ma ci abbiamo lavorato. Ora avremo terreni più adatti e vogliamo fare punti per continuare a inseguire il nostro sogno“.

Infine, uno sguardo all’infermeria. “Non arrivano buone notizie. Tolti gli influenzati, gli altri non sono recuperati del tutto. Però domenica ho visto ragazzi stringere i denti e per questo voglio fargli i complimenti“.

Adesso però non ci sono più alibi. Contro il Picerno il Siracusa si gioca una fetta importante di stagione: serviranno punti, cuore e l’energia del “De Simone” per continuare a credere in una salvezza che resta molto complicata, ma ancora possibile.