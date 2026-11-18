Politica · oggi il voto

Sedici consiglieri pronti a votare la sfiducia, venti necessari per mandare a casa il sindaco. La matematica, almeno per il momento, sembra lasciare pochi dubbi sull’esito della seduta di oggi, quando il Consiglio comunale di Siracusa sarà chiamato a pronunciarsi sulla mozione contro Francesco Italia. A meno di cambiamenti nelle posizioni annunciate, la sfiducia non passerà. Ma questo non significa che il voto sarà politicamente irrilevante. Perché se sedici consiglieri su trentadue si dichiarano contrari alla prosecuzione dell’esperienza amministrativa, il problema politico rimane. Italia potrà continuare ad amministrare, ma dovrà fare i conti con un Consiglio diviso esattamente a metà e con una maggioranza che, almeno sulla carta, non dispone di un margine di sicurezza.

La mozione, presentata inizialmente da quattordici consiglieri appartenenti a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e gruppo Misto, ha successivamente raccolto il sostegno dei due rappresentanti di Insieme. Il totale arriva così a sedici. Per raggiungere la soglia prevista dalla normativa siciliana servirebbero altri quattro voti favorevoli. Il quadro si inserisce nella crisi politica apertasi dopo l’inchiesta Nexus e il successivo azzeramento della Giunta. Sullo sfondo ci sono le contestazioni delle opposizioni, le trattative per la ricomposizione dell’esecutivo e il ruolo dei gruppi consiliari che continuano a sostenere il sindaco.

Tra questi, particolare attenzione è rivolta all’area autonomista, dalla quale sarebbero arrivate richieste di garanzie sulla prosecuzione del mandato fino alla scadenza naturale del 2028. Italia ha già manifestato l’intenzione di portare avanti l’esperienza amministrativa, ma la prospettiva di una possibile candidatura alle elezioni politiche del 2027 continua ad alimentare interrogativi sul futuro della consiliatura. Il ragionamento degli alleati è comprensibile: sostenere oggi il sindaco per evitare la fine anticipata dell’amministrazione avrebbe un significato diverso se fosse poi lo stesso primo cittadino a decidere di lasciare Palazzo Vermexio prima della scadenza. Ma sembra che Italia abbia rassicurato gli alleati: insieme fino a fine sindacatura.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ma c’è una domanda che meriterebbe di entrare con maggiore forza nel dibattito pubblico. Tutti coloro che in questi giorni chiedono la sfiducia a Francesco Italia sanno esattamente che cosa accadrebbe il giorno dopo? Non è una domanda retorica, né un argomento a favore della permanenza del sindaco. È una questione istituzionale che riguarda direttamente il futuro della città.

Se la mozione venisse approvata, non decadrebbe soltanto Francesco Italia. Verrebbero meno anche la Giunta e il Consiglio comunale. La normativa regionale prevede infatti lo scioglimento dell’assemblea e la nomina di un commissario straordinario, chiamato a esercitare le competenze degli organi comunali fino alle nuove elezioni e con il compito di assicurare la continuità amministrativa e adottare gli atti necessari al funzionamento dell’ente.

Gli uffici continuerebbero a operare, i servizi pubblici non si interromperebbero automaticamente, gli impegni contrattuali resterebbero in essere e le attività amministrative dovrebbero proseguire. Cambierebbe però il vertice istituzionale. Le funzioni oggi distribuite tra sindaco, Giunta e Consiglio verrebbero esercitate dal commissario, senza il confronto politico tra maggioranza e opposizione che caratterizza un’assemblea eletta dai cittadini.

E quanto durerebbe questa fase? La legge siciliana prevede che le nuove elezioni si svolgano alla prima tornata elettorale utile. Se la sfiducia fosse approvata domani e le procedure venissero completate nei tempi necessari, la prospettiva sarebbe quella di tornare alle urne nel 2027, anziché attendere la scadenza naturale del 2028. La data effettiva dipenderebbe comunque dal calendario elettorale regionale e dagli adempimenti previsti. Ma la sfiducia non è un semplice voto di protesta. È uno strumento che produce effetti precisi sull’organizzazione e sul governo della città. E c’è un aspetto che nel dibattito sembra passare in secondo piano: un commissario non risponde politicamente ai cittadini come un sindaco eletto. Non deve cercare il consenso, non ha una maggioranza da tenere insieme, né un Consiglio comunale davanti al quale confrontarsi quotidianamente. E quando il cittadino protesterà per una strada dissestata, un servizio che non funziona o un problema nel proprio quartiere, potrà certamente rivolgersi agli uffici, ma non avrà più un sindaco, un assessore o un consigliere comunale a cui chiedere conto delle scelte amministrative. Perché con la sfiducia non va a casa soltanto Francesco Italia: vanno a casa anche i trentadue consiglieri eletti dai siracusani. E fino alle nuove elezioni viene meno quella rappresentanza politica alla quale oggi, nel bene e nel male, ogni cittadino può rivolgersi.

In ogni caso il vero banco di prova potrebbe arrivare dopo il voto, quando il Consiglio tornerà a confrontarsi su bilancio, programmazione, regolamenti e scelte che richiedono decisioni concrete. E allora la questione non sarà più soltanto quanti consiglieri vogliano sfiduciare Francesco Italia, ma quanti siano realmente disponibili a sostenere la sua amministrazione e a quali condizioni.

Oggi, con ogni probabilità, il sindaco resterà al suo posto. Ma a quale prezzo?