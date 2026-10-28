Siracusa, sfiducia a Italia il 18 novembre. In Consiglio comunale si profila un 16 a 16

Politica · Palazzo Vermexio

La mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia sarà discussa il 18 novembre. È questa la data fissata dal presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, al termine della conferenza dei capigruppo. La seduta è convocata alle 10. Prima, però, l’aula sarà chiamata a eleggere il nuovo vicepresidente del Consiglio comunale, dopo le dimissioni di Conci Carbone seguite all’inchiesta Nexus. La votazione è stata fissata per il 5 novembre, sempre alle 10.

“Abbiamo rispettato i tempi – si limita a commentare Di Mauro – e le date sono state concordate con i capigruppo”. Sull’elezione del vicepresidente era stata inizialmente valutata la possibilità di rinviare il voto a dopo la discussione della sfiducia. La segretaria generale del Comune, Danila Costa, ha però chiarito che la nomina deve essere effettuata prima, secondo quanto previsto dal Testo unico degli enti locali.

Il vero nodo, adesso, è politico. La mozione di sfiducia è stata sottoscritta da 14 consiglieri, ai quali dovrebbero aggiungersi i due esponenti di Insieme che hanno già annunciato l’intenzione di firmarla. Si arriverebbe così a quota 16, ancora lontana dai 20 voti necessari per far cadere il sindaco. Dall’altra parte dovrebbero confermare il sostegno a Italia i consiglieri eletti nella lista del sindaco e quelli riconducibili a Peppe Carta ed Edy Bandiera. Resta da verificare la posizione di Zappalà – recentemente passato in maggioranza con una posizione in Giunta dell’ormai ex assessore Vasques – che dovrebbe confermare il proprio sostegno al primo cittadino. E magari auspica a riprendere una posizione in Giunta. Anche Giovanni Boscarino dovrebbe votare con la maggioranza.

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Se queste previsioni fossero confermate, il Consiglio comunale si ritroverebbe sostanzialmente spaccato a metà: 16 consiglieri da una parte e 16 dall’altra. Uno scenario che non basterebbe a far passare la mozione di sfiducia, ma che aprirebbe una fase politicamente complicata per l’amministrazione. Italia ha già chiarito di non avere alcuna intenzione di dimettersi e, in assenza dei 20 voti necessari, potrebbe proseguire il mandato.

Il problema, però, si sposterebbe sulla tenuta quotidiana della maggioranza. Con un’aula divisa in due blocchi numericamente equivalenti, l’approvazione degli atti potrebbe diventare difficile, a partire dai provvedimenti più importanti per l’attività amministrativa. Il 18 novembre, dunque, potrebbe non essere il punto di arrivo della crisi politica aperta dall’inchiesta Nexus, ma l’inizio di una nuova fase. Superare la sfiducia consentirebbe a Italia di restare in carica, senza garantirgli automaticamente una maggioranza in grado di sostenere l’azione di governo. Per il sindaco, a quel punto, comincerebbe la parte più difficile: ricostruire gli equilibri politici e trovare in Consiglio i voti necessari per amministrare. Destinazione fine mandato, non più in attesa di una possibile candidatura alle Politiche, che sembra ormai sfumata.