Siracusa, sgombero nella pineta di via Foti: rimosse tenda e rifiuti alla Mazzarona

Attualità · SIRACUSA MAZZARONA

Intervento questa mattina della Polizia municipale di Siracusa in via Foti, alla Mazzarona, dove è stata sgomberata la pineta dove, nelle ultime settimane, si era accampato un uomo in tenda e si erano accumulati rifiuti e materiali ingombranti.

L’attività è stata condotta in raccordo con la Questura e alla presenza dei servizi sociali del Comune. La situazione era da tempo all’attenzione della Municipale, che ha seguito non soltanto le condizioni dell’area ma anche quelle della persona che aveva scelto di vivere nella pineta. Nei giorni scorsi, attraverso i servizi competenti, erano stato anche offerte soluzioni abitative che fino a stamattina sono state rifiutate.

“Non è mai facile – dice il sindaco Francesco Italia – intervenire in questi casi perché si tratta di contemperare diverse esigenze: il diritto di tutti al decoro degli spazi comuni e di poterne usufruire liberamente ma anche quello di una persona di scegliere come vivere la propria vita. L’uomo, in questo caso, ha accettato di continuare ad avere contatti con i nostri servizi sociali e, dunque, contiamo di trovare assieme una soluzione“. Contestualmente allo sgombero, il personale della Risam, incaricata del servizio di igiene urbana, ha provveduto alla raccolta e al successivo avvio a smaltimento dei materiali accumulati attorno alla tenda: tra gli oggetti rimossi anche sedie, divani e tavolini.

“L’intervento di questa mattina – spiega l’assessore alla Polizia municipale Sergio Imbrò – nasce dalla necessità di restituire decoro e condizioni adeguate ad uno spazio pubblico che, nelle ultime settimane, era diventato un’area di accampamento con un crescente accumulo di rifiuti. È dovere dell’Amministrazione intervenire quando una situazione di questo tipo incide sulla fruibilità e sulla tutela degli spazi comuni della città“.

Al tempo stesso tempo, la vicenda è stata affrontata anche sotto il profilo umano. “Abbiamo lavorato – prosegue Imbrò – anche per tutelare la dignità della persona coinvolta, attraverso la presenza dei servizi sociali e la proposta di possibili soluzioni alternative, sempre con riguardo delle sue libere scelte. La tutela dell’individuo e quella del decoro urbano non devono essere messe in contrapposizione ma devono procedere insieme, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti. Si trattava, insomma, di eliminare le situazioni di degrado senza perdere di vista la persona”.