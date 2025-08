“Siracusa Shakespeare Festival”, applausi per “La commedia degli errori”

Applausi ieri sera a “Casa Shakespeare” per “La commedia degli errori”, che ha inaugurato ufficialmente il “Siracusa Shakespeare Festival”. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia “Kalos” per la regia di Giusi Lisi, è stato seguito con trasporto ed emozione dal numeroso pubblico presente e sarà replicato, sempre a “Casa Shakespeare”, venerdì 8 agosto alle 20,30. Ad alternarsi sul palco una quindicina di donne, tra cui anche il menestrello con chitarra in spalla.

A introdurre il primo appuntamento teatrale della manifestazione è stato il direttore artistico e ideatore dell’evento Luciano Bottaro. Al suo fianco, l’organizzatore Bruno Falco. “E’ per noi un piacere iniziare la quinta edizione di questo festival in una sala così gremita – ha detto Bottaro, rivolgendosi agli spettatori – Shakespeare ha ambientato la commedia a Efeso, ma i gemelli di cui si parla sono siracusani. E per chi, come il sottoscritto, è nativo di questa citta ma da tempo risiede fuori, è stato emozionante sentire la cadenza siciliana durante le prove o il nome di Siracusa o anche semplicemente modi di dire siracusani”.





Nella città aretusea ci saranno sette spettacoli e tre repliche, portati in scena da cinque compagnie e quella che vincerà parteciperà al “Sicilian Shakespeare Festival 2026”. A tal proposito, l’edizione regionale della kermesse dedicata al grande poeta inglese, è partita il primo agosto da Ragusa. Al castello di Donnafugata, con repliche ieri e questa sera, in scena uno spettacolo suggestivo, il “Macbeth” diretto da Vittorio Bonaccorso con Federica Bisegna nel ruolo di Lady Macbeth. Già all’accendersi delle prime luci che illuminano la scalinata, ci si immerge nella Scozia raccontata da Shakespeare. L’adattamento fedele all’opera con il testo integrale e una recitazione elegante e tecnicamente valida da parte di tutto il cast, rendono questo “Macbeth” lo spettacolo più interessante da vedere nelle estati ragusane. Un successo meritato per la compagnia Godot che da decenni forma, anche attraverso i suoi corsi, attori preparati e professionali. Questa sera a Palermo “L’amore eterno Romeo e Giulietta” con regia di Bentivegna – Di Tonno e repliche il 13 e 23 agosto. Mercoledì 6 agosto a Messina “Shakespeare Memory”