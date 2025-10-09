Siracusa, sì a un debito fuori bilancio, miglioramento del Tpl e defibrillatori sui bus. Ok al nuovo mercato del contadino ad Acradina

Il consiglio comunale di Siracusa ha approvato stamattina una proposta per debiti fuori bilancio e ha dato il via libera anche alla possibilità di realizzare un nuovo mercato del contadino nel quartiere Acradina, al potenziamento delle linee serali di trasporto urbano e all’installazione di defibrillatori sui bus. ​La seduta è iniziata con l’annuncio, da parte di Giovanna Porto, della costituzione del gruppo consiliare Grande Sicilia, al quale hanno aderito anche Luciano Aloschi, Sergio Bonafede, Luigi Cavarra e Alessandro Di Mauro. Subito dopo, su richiesta del presidente Di Mauro, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Diego, morto a 5 anni di tumore, per il quale era partita una gara di solidarietà che aveva coinvolto anche i consiglieri comunali.

​Ammontano a poco meno di 64 mila euro i debiti fuori bilancio trattati dal Consiglio e per i quali il settore Entrate e servizi fiscali chiedeva il riconoscimento. Sono tutte spese di giudizio per 36 cause che il Comune ha affrontato davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e andate a sentenza immediatamente esecutiva. L’approvazione della proposta, che godeva del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, non comporta la rinuncia a presentare ricorso contro l’esito dei giudizi.

​Per l’Amministrazione sono intervenuti l’assessore Coppa e la dirigente Loredana Schimmenti. L’Ente, è stato detto, ha sempre l’onere di costituirsi in giudizio ma vanta successi nell’80 per cento dei casi e vengono attivati tutti i percorsi previsti per evitare i contenziosi come il contraddittorio preventivo e le conciliazioni giudiziarie. ​Gli interventi, critici verso l’Amministrazione, sono arrivati solo dai banchi dell’opposizione e sono stati di Paolo Romano e Angelo Greco. ​La proposta è passata con 20 sì e 5 astensioni; approvata anche l’immediata esecutività.

​L’istituzione di un nuovo mercato del contadino, per adesso in fase sperimentale, è stato proposta da Luigi Cavarra con un atto di indirizzo. La soluzione iniziale era per realizzarlo in largo Ettore Di Giovanni ma, al termine del dibattito d’aula, lo stesso Cavarra ha aperto alla possibilità di trovare un’altra area del quartiere Acradina. Secondo il consigliere, il mercato contribuirà a migliorare la vivibilità del rione e, allo stesso tempo, offrirà un’opportunità alle aziende agricole locali che possono vendere direttamente i loro prodotti e promuove il consumo a chilometro zero. ​Il confronto è stato animato da Marino, Cavallaro, Burti, Zappulla, De Simone, Greco, Gallitto e Bonafede (che ha approfittato dell’occasione per ricordare Ettore Di Giovanni, per tanti anni consigliere comunale). ​Il punto di vista dell’Amministrazione è stato portato dal vice sindaco e assessore alla Attività produttive, Edy Bandiera, e dal funzionario Giuseppe Vinci, che hanno evidenziato come, trattandosi di un atto di indirizzo. le risposte alle perplessità manifestate dai consiglieri saranno date nel corso della sperimentazione.

​L’ordine del giorno di Paolo Cavallaro e Paolo Romano sul trasporto pubblico locale, gestito in questi anni da Sais Autolinee, ha avuto l’effetto di effettuare una disamina sul presente, sulle criticità e sulle prospettive di un servizio che è ormai in scadenza e per il quale sta per essere bandita una nuova gara d’appalto. ​In un dibattito che ha visto intervenire anche Paolo Romano, Greco, Aloschi, Zappulla e Garro, il consigliere Cavallaro ha evidenziato alcune criticità rilevate fino ad oggi: le poche corse serali, l’assenza di corsie preferenziali, i lunghi tempi di attesa alle fermate, la mancata copertura di tutte le zone della città. Da parte sua, l’assessore Enzo Pantano (in aula erano presenti il dirigente del settore Santi Domina e la funzionaria Martina Rinaldo) ha confermato come il nuovo appalto punti a migliorare il servizio superando i problemi attuali a partire dai chilometri totali percorsi, che sono stati portato 1 milione 128 mila con un incremento di 140 mila.

Il Gruppo di Fratelli d’Italia manifesta il proprio compiacimento per il dibattito che si è tenuto oggi in aula, sia sull’ordine del giorno proposto relativo al nuovo capitolato d’appalto del servizio di trasporto urbano, sia sulla mozione della quarta commissione consiliare, approvata su proposta del consigliere Cavallaro: “Dal confronto sul nuovo appalto del trasporto urbano è emersa la volontà dell’Amministrazione di richiedere alla Regione l’estensione a 1 milione 128 mila chilometri la misura del rimborso regionale. Abbiamo sottolineato come su questa proposta tutti debbano convergere, senza esitazioni e distinguo, e anche Fratelli d’Italia farà responsabilmente la propria parte. Il numero di chilometri rimborsati sono attualmente di 905 mila, insufficienti per una città che ha visto ampliare ed estendere la superficie abitata e per una città che ha rafforzato la propria vocazione turistica – le parole di Cavallaro e Romano – Ecco perché è una battaglia da condividere all’Assemblea regionale siciliana e confidiamo nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza. Nel frattempo è chiaro che l’ Amministrazione comunale non può restare a guardare, soprattutto perché può attingere dai milioni di euro incassati annualmente dalla tassa di soggiorno per incrementare le corse, le frequenze e i percorsi. Il servizio degli ultimi anni precedenti la gestione della Sais è un brutto ricordo; oggi un servizio c’è, non è ottimale, ma deve essere usato sempre più dai più giovani e in particolare dagli studenti, verso i quali abbiamo chiesto che vengano predisposti adeguati e immediati servizi informativi nelle bacheche scolastiche. Non c’è dubbio che bisogna lavorare sin da ora perché nascano le corsie preferenziali, se si vuole offrire un servizio concreto ed efficace a tutti coloro che per lavoro devono spostarsi con rapidità e oggi ne sono decisamente tagliati fuori. È un percorso che va iniziato, senza esitazioni, per aiutare i cittadini, con largo anticipo, a rivedere le proprie abitudini di vita. Ringraziamo, infine, tutti i consiglieri della quarta commissione prima, e tutti i consiglieri che hanno espresso voto favorevole oggi in aula, che hanno sostenuto la mozione proposta dal consigliere Cavallaro che impegna l’ amministrazione ad adottare ogni azione utile ad istituire, con il prossimo affidamento del servizio, corse aggiuntive, nel periodo da maggio a ottobre di ogni anno, al fine di collegare nelle ore serali, fino ad almeno mezzanotte, il centro storico e le zone balneari con le altre zone della città. La stessa mozione, per come emendata in commissione, impegna l’ amministrazione anche ad istituire nuove corse nelle zone abitate, anche al di fuori dal centro urbano, non attualmente servite dall’attuale gestione (come ad esempio la tratta Cassibile Fontane Bianche c.da Spinagallo). Da parte dell’ Amministrazione ci aspettiamo intanto un maggiore investimento economico sul servizio, perché diventi veramente efficace nella riduzione del caos cittadino. Il ricavato della tassa di soggiorno deve servire per trasporto e bagni pubblici, non per far quadrare il bilancio”.

​Sulla stessa traccia si è sviluppato, sempre in tema di trasporto pubblico locale, il dibattito aperto sull’atto di indirizzo presentato dalla commissione consiliare competente, firmato dal presidente Angelo Greco, con il quale si chiedeva il prolungamento delle corse dei bus almeno fino a mezzanotte, nei mesi estivi, e un loro ampliamento per tutto l’anno. L’obiettivo della commissione è di ottenere l’incremento e il miglioramento dei collegamenti tra il centro storico e le contrade esterne alla cinta urbana comprese le zone balneari. In questo modo, è stato sottolineato da Greco e da Cavallaro intervenuti in aula, si potrebbe alleggerire il traffico serale delle auto in città e offrire un’alternativa ai siracusani e ai turisti che vogliono raggiungere le zone più frequentate. ​Del tutto d’accordo con l’atto di indirizzo, e con tutte le soluzioni che puntano a migliore il Tpl a Siracusa, si è detto l’assessore Pantano. Il documento è stato approvato all’unanimità.

​Voto unanime anche sull’ultimo punto in discussione che riguardava il trasporto pubblico ma soprattutto la salute: una mozione con la quale un gruppo di consiglieri, primo firmatario Leandro Marino, ha proposto l’installazione di defibrillatori sui mezzi del trasporto urbano ed extraurbano. Un tema che potrebbe essere affrontato, si legge nella mozione, proprio in coincidenza con il nuovo appalto per il Tpl e che si basa sulla considerazione che l’arresto cardiaco improvviso rappresenta una delle principale cause di morte in Italia, decessi che possono essere evitati con un intervento repentino da effettuare nei primissimi minuti della crisi. Verso questa soluzione, ha spiegato Marino, si stanno indirizzando molte città in Europa ma anche in Sicilia, come nel caso di Messina. Considerando il costo di un defibrillatore (circa 1.000 euro), ha concluso, con una spesa abbordabile si possono salvare molte vite umane.

​Dopo gli interventi dei consiglieri Bonafede, La Runa, Cavallaro, Garro e Greco, è stata approvata una mozione che si sviluppa in sette punti e che prevede, tra l’altro, di inserire l’installazione dei defibrillatori sui bus già nel nuovo appalto sul Tpl o nella prima variante utile; l’organizzazione di corsi sull’uso dei macchinari e sulla manovre salvavita, a cominciare dagli autisti dei mezzi; campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini; l’inserimento di Siracusa nella rete della città cardio-protette, circostanza questa che potrebbe migliorare anche l’immagine turistica. Su proposta della consigliera Garro è stato prevista, inoltre, la possibilità di avviare un tavolo tecnico per studiare una modalità di collegamento diretto con la centrale del 118 così da accelerare, in caso di necessità, l’intervento delle ambulanze.

Intanto il gruppo consiliare del Partito Democratico e la Federazione dei Giovani Democratici di Siracusa denunciano la scelta del Consiglio comunale di respingere la mozione presentata dal PD per la valorizzazione e il potenziamento del sistema bibliotecario comunale. La proposta, elaborata a seguito di un’analisi puntuale delle singole realtà bibliotecarie di Siracusa — condotta attraverso sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi — mirava a definire un piano organico di rilancio dei presìdi culturali cittadini. Dal livello minimo degli interventi indispensabili (stanziamento di risorse per la manutenzione degli spazi e la spolveratura dei volumi) si prevedeva l’aggiornamento e la modernizzazione delle strutture (ampliamento dei cataloghi, installazione del Wi-Fi e dei climatizzatori). Il documento indicava inoltre interventi specifici: la riapertura urgente della Biblioteca di Santa Lucia, la ristrutturazione dei locali di via Vermexio, la riattivazione dell’ascensore della Biblioteca centrale e la definizione di una strategia complessiva di sviluppo. Tutte queste proposte sono state respinte con 12 astensioni e appena 7 voti favorevoli. “La maggioranza ha preferito non assumersi responsabilità di fronte a un sistema bibliotecario che, pur versando da anni in condizioni di degrado strutturale e gestionale, continua a garantire un servizio grazie all’impegno di personale attivo e volenteroso – sottolineano i consiglieri Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla -. Chiediamo all’Amministrazione di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e di indicare con chiarezza ai cittadini il futuro della Biblioteca di Santa Lucia, in un contesto in cui gli abitanti chiedono da mesi un presidio istituzionale e culturale di prossimità. Chiediamo all’Amministrazione come e quando intende ripristinare l’accesso alle persone anziane e con disabilità alla Biblioteca centrale, oggi priva di adeguati requisiti di accessibilità e in evidente degrado fisico. Chiediamo infine all’Amministrazione di definire un piano di valorizzazione per le sedi di Grottasanta, Cassibile e Belvedere. Vogliamo che l’Amministrazione assuma finalmente decisioni all’altezza di una città che ambisce a essere comunità educante e polo culturale di riferimento in Sicilia e in Europa”.