Siracusa, si apre l’asfalto in viale Teocrito e un’utilitaria ci finisce dentro

Si apre l’asfalto e l’anteriore sinistra di un’utilitaria ci finisce dentro. È successo oggi pomeriggio in viale Teocrito, all’improvviso e con, per fortuna, poche conseguenze.

Una piccola utilitaria che stava transitando lungo la carreggiata è finita parzialmente dentro il cedimento stradale, attirando immediatamente l’attenzione di residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del cedimento. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi, ma tanta paura per il conducente del mezzo coinvolto.

La zona è stata transennata per consentire i controlli e gli eventuali lavori di ripristino. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi durante le operazioni di messa in sicurezza.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni del manto stradale cittadino e sulla necessità di interventi di manutenzione più tempestivi in diverse aree della città.