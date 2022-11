Siracusa, si apre “OrteArt – volti e luoghi di Sicilia”

Al via la Collettiva d’Arte Contemporanea, allestita nella suggestiva hall dell’ex Palazzo delle Poste sul porto piccolo di Ortigia, che ora ospita l’Ortea Palace Luxury Hotel, e che durerà dal 19 novembre all’8 gennaio 2023.

Diciotto gli artisti in mostra nella grande hall dell’Ortea Palace: pittori e scultori siciliani o con radicate contaminazioni isolane che condividono con i siracusani il loro amore per questa terra attraverso opere realizzate tra materia e colore, plasmate con tecniche talvolta insolite e che assumono forme diverse, figurative e astratte. Scorci di semplice quotidiano si alternano a paesaggi, oggetti e azioni che rimandano alla semplicità del vivere siciliano e ancora, volti dalle espressioni austere o assorte, che con i loro sguardi profondi, intriganti e seducenti catturano l’osservatore in un vortice di emozioni e sentimenti.