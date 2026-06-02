Siracusa, si celebra l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana

Oggi si celebra l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Primo appuntamento alle 9 nella Chiesa di San Tommaso al Pantheon, con la deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti. A seguire, alle 10, il Foro Vittorio Emanuele II – Marina di Ortigia, avrà luogo la tradizionale cerimonia pubblica alla presenza delle Autorità civili e militari.

Il Prefetto Chiara Armenia consegnerà le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a 10 cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari: Arch. Carmelo Bennardo, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Dott. Vincenzo Bosco, Vice Brigadiere Massimo Caccamo, Geom. Giuseppe Dichiara, Luogotenente Cesare Di Pietro, Colonnello Custode Incarbone, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Sig. Corrado Protasi, Dr.ssa Carmela Pupillo, Sovrintendente Brigadiere Stefano Stella e Dr.ssa Tiziana Vitanza.

Al termine della manifestazione si svolgerà una parata tricolore che vedrà la partecipazione di studenti delle scuole primarie e secondarie di vari Istituti della provincia, affiancati dalle rappresentanze interforze, in un momento simbolico di forte impatto visivo e di condivisione dei valori repubblicani. A corollario della cerimonia, sarà infine allestita una mostra di documenti storici aperta al pubblico, mentre lungo la Marina di Ortigia sarà possibile visitare un’esposizione statica di mezzi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.