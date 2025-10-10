Siracusa, si conclude la seconda settimana del Cine Oktober Fest

Sta per concludersi la seconda settimana del Cine Oktober Fest, che quest’anno è stato presentato nel contesto più ampio del Darkest Dreaming Film Festival. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, patrocinata dal Comune di Siracusa ( autofinanziata e con il sostegno di pochi e volenterosi sponsor privati e del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente), con la direzione artistica di Giuseppe Briffa, accoglie il pubblico al Biblios Cafè in via del Consiglio Reginale, all’Hmora Pub di via Tisia, al Sonica in via Augusto Von Platen, al Cerchio di via Arsenale e al Made Program – Accademia Rosario Gagliardi di via Cairoli.

Rispettando la scelta stilistica già evocata nel Darkest… che, “più che un evento – afferma Giuseppe Briffa – è un rito cinematografico, un codice vivente, una cosmologia visiva che interroga il tempo e la visione, il Cine Oktober Fest intreccia l’immaginario delle streghe con l’iconografia bergmaniana evocando il nuovo cinema tedesco degli anni settanta”.

La settimana, dal 7 al 12 ottobre, ha già visto il Macbeth di Joel Coen, Antichrist di Lars Von Trier e District 9 di Neil Blomkamp.

Stasera, venerdì 10 ottobre, al Made Program alle 18,30 per la sezione Dark Animation – a cura di Claudio Pavia, grafico e ideatore di startup – Christiane Cegavske’s: miniature gotiche cucite a mano, dove pupazzi rituali danzano in mondi crepuscolari e l’animazione diventa alchimia, sogno e ossessione.

Alle 20, al Biblios Cafè, Orson 40: commemorazione per i 40 anni dalla scomparsa di O.Welles. Un rito per il mago del Cinema. Tra frammenti, echi e voci si celebra il demiurgo che ha trasformato lo schermo in specchio dell’inconscio collettivo. A cura di Francesco Pasqua, scrittore, sceneggiatore, ed editor cinematografico.

Alle 21, per la sezione Anniversary, il settantesimo di Mr. Arkadin di Orson Welles. Un labirinto barocco di identità e inganni.

Sabato 11 ottobre, Biblios Cafè, ore 21: sezione The Silent imAge, Vanina di Arthur von Gerlach, 1922, restauro in 4K, VJ live synth. La musica elettronica dal vivo trasforma la tragedia stendhaliana in trance visiva, tra rovine e desiderio.

Domenica 12 ottobre, ore 20 al Biblios Cafè, retrospettiva di Robert Eggers. Hansel e Gretel, Eggers Shorts, fiaba nera in chiaroscuro.

Alle 21, Post-Horror Wave, The Witch di Robert Eggers, opera ancestrale e bergmaniana.

Il Darkest Dreaming Film Festival continua a Siracusa, “ con un programma – commenta ancora Briffa – che attraversa le ombre della memoria, le distopie del presente e le evocazioni rituali del Cinema in un viaggio che interroga il collasso della società e la persistenza dello sguardo”.

La terza settimana del Cine Oktober Festival avrà inizio martedì 14 ottobre con Nosferatu di Werner Herzog, sezione NosferHaus Retrospective. Al Biblios alle 21.

Il programma completo è disponibile sul profilo FB. o in cartaceo al Biblios Cafè e in giro per i principali esercizi commerciali, edicole, librerie, alberghi.