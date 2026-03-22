Siracusa, si conferma la “legge del De Simone”: altra vittoria in rimonta

Arditi e Gudelevicius regalano tre punti pesantissimi in chiave salvezza al Siracusa che al De Simone si impone per 2-1 in rimonta contro il Picerno.

Per la sfida casalinga contro il Picerno mister Turati sceglie “l’usato sicuro” schierando Farroni tra i pali, difesa a quattro con Iob a destra, Marafini e Pacciardi centrali e Cancellieri a sinistra. Classica mediana a tre con Candiano play e ai lati Frisenna e Limonelli; esterno alto a destra Di Paolo, esterno alto di sinistra Valente e punta Arditi.

Picerno di mister De Luca che si schiera con il 4-3-3. Marcone in porta, Salvo (terzino destro), Bassoli e Bellodi centrali e Rillo (terzino sinistro), Maiorino, Kanoutè e Baldassin in mediana, Pugliese, Abreu ed Esposito il trio d’attacco.

Primo tiro in porta al 3 per il Siracusa con Di Paolo il cui mancino viene bloccato facilmente dall’estremo ospite. Ancora Siracusa un minuto dopo: cross di Valente da sinistra e ancora Di Paolo, stavolta di testa a sporcare i guantoni di Marcone. Ancora Siracusa all’ottavo con una bella percussione di Cancellieri, ma anche in questo caso il mancino del terzino azzurro è centrale e Marcone para senza troppi patemi. Quarto tiro in porta del Siracusa in meno di 10 minuti, nuovamente con Di Paolo, sempre imbeccato con cross da Valente ma ancora una volta il colpo di testa è centrale. Un avvio arrembante degli azzurri che al 10 conquistano anche il primo corner dell’incontro.

All’11 occasionissima per il Picerno: cross dalla sinistra di Kanoute che trova in mezzo all’area tutto solo Baldassin: colpo di testa impreciso che si spegne di un soffio a lato e il De Simone può tirare un sospiro di sollievo. Gli azzurri cercano di fare male soprattutto a sinistra con un Candiano che appare ispirato e che nei primi 20 minuti ha già messo almeno tre cross di altissima fattura.

Al 23’ Picerno pericoloso con un veloce uno-due tra Kanoute e Abreu con il centrocampista ospite che da posizione defilata lascia partire un destro secco vicino all’incrocio dei pali ma Farroni è attento e devia in angolo.

Alla mezz’ora il Picerno trova il vantaggio con Abreu che è il più lesto a insaccare un cross rasoterra di Pugliese. Il pallone passa tra le gambe di Pacciardi, Farroni la vede all’ultimo istante e non riesce a trattenere la conclusione che si insacca lentamente in porta.

Al 42’ squillo del Siracusa con Di Paolo che dal limite di sinistro calcia di un soffio a lato. In precedenza, però, c’è un possibile fallo in area su Iob e per questo il Siracusa gioca la card chiedendo l’intervento dell’Fvs e durante le proteste viene anche ammonito Candiano. A seguito di revisione l’arbitro decreta per il nulla di fatto.

Ripresa – il Picerno sostituisce Bassoli per Del Fabro, mentre Turati riparte con gli stessi 11 della prima frazione. Dopo un minuto e mezzo gli azzurri la pareggiano con Arditi bravissimo di testa nell’insaccare un perfetto cross dalla sinistra di Valente.

Altro cambio nel Picerno con Cardoni che prende il posto di Esposito. Ripresa che dopo lo squillo iniziale vede un ritmo di gioco molto spezzettato, con il Picerno che fa di tutto per togliere ritmo al Siracusa. Altro cambio per gli ospiti che inseriscono Gemignani per Salvo.

Al 29’ Siracusa vicino al sorpasso con un bel sinistro a giro di Di Paolo che si spegne di un soffio a lato. A 15 dalla fine Turati inserisce Simonetta per uno stanco Valente, tra i migliori del Siracusa.

A 10 dalla fine altra girandola di cambi: per il Picerno esce Maiorino per Franco e Abreu (autore dell’1-0) per Coppola. Cambi anche per Turati che inserisce Gudelevicius e Sbaffo per Arditi e Candiano.

Al 42’ il Siracusa trova il vantaggio con una bellissima rete di Gudelevicius che al termine di uno scambio sullo stretto con Frisenna entra in area e di sinistro insacca la rete del vantaggio. Un minuto dopo il Picerno rischia di pareggiarla con una conclusione dal limite dell’area piccola del solito Kanoute (oggi vera spina nel fianco) ma Farroni si fa trovare attento e para.

Turati opera gli ultimi due cambi al 90’ inserendo Zanini per Iob e Puzone per Di Paolo. L’arbitro decreta sei minuti di recupero. Non succede più nulla e l’arbitro fischia la fine con un De Simone che esplode di gioia. Il Siracusa doveva vincere e ha vinto con una grande prova di carattere.

Tre punti che alimentano ancora le speranze salvezza per la squadra di Turati che però, adesso, dovranno cambiare il trend in trasferta a partire dalla sfida contro l’Altamura.