Siracusa, si costruisce alla Fanusa… e in cambio al Comune un’area per una scuola

Attualità · Piano regolatore

Si potrà costruire nel comparto g13 della Fanusa e, con l’attuazione dell’intervento, il Comune di Siracusa acquisirà gratuitamente oltre 10 mila metri quadrati destinati dal Piano regolatore all’istruzione. Un’area sufficientemente estesa per ospitare in futuro strutture scolastiche a servizio anche della zona balneare, anche se a oggi è necessario mettere un punto fermo: non esistono ancora né il progetto di una nuova scuola né un finanziamento per realizzarla.

È questo, però, uno degli effetti più significativi della modifica del comparto d’intervento g13, approvata dalla Giunta lo scorso 29 settembre. L’area si trova in contrada Fanusa ed è interamente di proprietà della Teamnetwork Srl. Il comparto ha una superficie complessiva, determinata dopo il rilievo, di 25.682,32 metri quadrati. Gli uffici qualificano l’intervento come modifica non sostanziale della Scheda Norma, precisando che non assume valore di variante al Prg, quindi l’approvazione delle modifiche ai comparti conformi allo strumento urbanistico generale vigente è di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.

L’operazione parte da una richiesta presentata dalla società nel luglio del 2024 e non determina un significativo aumento della capacità edificatoria prevista dal Prg. Cambia, invece, la disposizione interna delle superfici: da una parte viene concentrata la zona nella quale potrà svilupparsi l’edificazione residenziale, dall’altra vengono accorpate in maniera più razionale le aree che dovranno passare gratuitamente al patrimonio comunale.

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Ed è proprio qui che emerge l’aspetto di maggiore interesse pubblico. Nella nuova configurazione sono previsti 10.340 metri quadrati per l’istruzione, ai quali si aggiungono aree destinate a verde e attrezzature, parcheggi pubblici e viabilità.

La classificazione urbanistica S1 dei 10.340 metri quadrati comprende espressamente asilo nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, si tratta dunque di oltre un ettaro che, una volta completate le procedure previste, potrà entrare nella disponibilità del Comune mantenendo una destinazione specificamente scolastica. La stessa amministrazione, negli atti che accompagnano la delibera, sottolinea che il nuovo disegno consente di concentrare le superfici pubbliche in una posizione adiacente e unitaria, rendendole più facilmente utilizzabili per eventuali futuri interventi. Secondo gli uffici, questa configurazione permetterebbe infatti di realizzare progetti pubblici più organici e di più agevole gestione.

Da qui si apre una prospettiva potenzialmente importante per la Fanusa e, più in generale, per la fascia balneare. La disponibilità di una superficie di queste dimensioni e già urbanisticamente destinata all’istruzione crea infatti le condizioni per poter immaginare in futuro un presidio scolastico nella zona. Ma per il momento si tratta esclusivamente di una possibilità urbanistica: la deliberazione non approva la costruzione di un istituto e negli atti non sono indicati né un progetto né risorse economiche destinate a questo scopo.

Anche sul fronte privato serviranno ulteriori passaggi prima di arrivare alle costruzioni: l’attuazione è subordinata alla stipula della convenzione urbanistica e alla cessione gratuita al Comune delle superfici destinate alla viabilità, alle attrezzature e ai servizi pubblici. Solo successivamente la proprietà potrà procedere con gli adempimenti necessari e richiedere i titoli edilizi per le costruzioni. C’è infine un’ulteriore condizione. Nelle aree destinate alla cessione sono presenti alcuni vecchi fabbricati: prima del passaggio al Comune dovranno essere demoliti a cura e spese del privato, che dovrà occuparsi anche dello sgombero delle macerie e dell’eventuale rimozione dei rifiuti presenti.

La delibera, è bene ribadirlo, non porta oggi una nuova scuola alla Fanusa. Ma ridisegnando il comparto residenziale mette nelle condizioni il Comune di acquisire una grande area già destinata all’istruzione. La possibilità che da quella previsione urbanistica nasca effettivamente un istituto dipenderà adesso dalle future scelte dell’amministrazione (questa o le prossime), dalla progettazione e soprattutto dalla ricerca dei finanziamenti cui attingere per ottenere le risorse necessarie.