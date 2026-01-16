Siracusa, si è insediato il Consiglio di Disciplina degli Agronomi e Forestali

Nella giornata del 15 gennaio del corrente anno si è insediato il Consiglio di Disciplina del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Siracusa, un organismo di grande rilevanza per la vita dell’Ordine e per la tutela del corretto esercizio della professione.

Il nuovo Consiglio è composto dai dottori Michele Lonzi, Giuseppe Tiralongo, Giuseppe Zappulla, Francesco Gurrieri, Francesco Cassia, Salvatore Mazzonello, Claudio Pagano, Salvatore Schifitto ed Emanuele Blanco, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Professionisti di comprovata esperienza, chiamati a svolgere un delicato ruolo di garanzia, vigilanza e controllo nel rispetto dei principi deontologici della categoria.

Durante la seduta di insediamento, il dottore agronomo Michele Lonzi, presidente uscente, ha illustrato in modo dettagliato i compiti e le funzioni del Consiglio di Disciplina, soffermandosi sull’importanza dell’attività svolta a tutela non solo dei professionisti iscritti all’Ordine, ma anche dell’interesse pubblico.

Il confronto che ne è seguito è stato ampio e partecipato: tutti i componenti del Consiglio hanno preso la parola, contribuendo con riflessioni e considerazioni sul ruolo dell’organismo e sulle sfide che attendono il nuovo mandato. Al termine della discussione, il Consiglio ha proceduto alle nomine delle cariche interne, confermando all’unanimità la fiducia al dottore agronomo Michele Lonzi, eletto Presidente del Consiglio di Disciplina, e al dottore agronomo Claudio Pagano, nominato Segretario, in segno di continuità con il lavoro serio e apprezzato svolto nel precedente mandato.

All’incontro ha preso parte anche il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Siracusa, dottor Paolo Terranova, che ha voluto rivolgere un sentito augurio di buon lavoro ai componenti del Consiglio, auspicando un’attività proficua e improntata ai valori di correttezza, responsabilità e servizio alla professione.