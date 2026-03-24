Siracusa, si fa pagare per far ottenere a un uomo lo stallo per il figlio disabile: denunciato finto avvocato

Una grottesca storia portata alla luce dagli agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato un uomo per i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione forense.

L’uomo, fingendosi avvocato, si faceva pagare 150 euro dalla sua vittima per far ottenere la concessione di un parcheggio riservato al figlio disabile. Il falso avvocato non aveva mai prodotto alcun atto ma, successivamente, l’utente, dopo essersi rivolto al comando dei Vigili urbani, riusciva ad ottenere autonomamente quanto richiesto e denunciava la truffa subita.