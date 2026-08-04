Siracusa, si fermano per dare aiuto, aggrediti col bastone: paura sulla strada di Ognina

Cronaca · Il racconto

“Stavamo tornando da Fontane Bianche verso Siracusa e, passando da Ognina, all’altezza della cosiddetta “casa dei tre tocchi”, abbiamo notato una Fiat Punto bianca con un adesivo della Protezione civile. L’auto era parcheggiata quasi al centro della carreggiata, con le quattro frecce accese e il portellone posteriore aperto. Abbiamo rallentato e ci siamo fermati per capire se qualcuno avesse bisogno di aiuto. Improvvisamente dalla vettura è sceso un uomo in evidente stato di agitazione, impugnando un bastone grosso e appuntito, lungo circa un metro. L’uomo ha cominciato a urlare frasi sconnesse, intimandoci di non spegnere la moto. Subito dopo ha colpito con il bastone il casco del mio amico, che era alla guida, continuando a inveire e a minacciarci. Ha anche sferrato alcuni colpi contro la moto e ci ha detto che l’unico motivo per cui ci avrebbe lasciati andare era la mia presenza, in quanto donna”. Inizia così il racconto di una giovane che ha passato momenti di terrore la notte tra domenica e lunedì, intorno all’1, a Ognina.

“La situazione è stata surreale e particolarmente spaventosa. Non abbiamo visto altre persone insieme a lui e, appena se ne è presentata la possibilità, siamo riusciti a ripartire e ad allontanarci – ricorda -. Abbiamo immediatamente contattato la Polizia per segnalare l’episodio. Essendo fuggiti per metterci al sicuro, non sappiamo se l’uomo sia stato successivamente rintracciato o fermato. Abbiamo deciso di rendere pubblica questa testimonianza perché temiamo che possa accadere nuovamente ad altri automobilisti o motociclisti. Invitiamo chiunque attraversi quella zona a prestare la massima attenzione e, in presenza di situazioni sospette, a non fermarsi e a contattare subito le forze dell’ordine”