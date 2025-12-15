Siracusa si illumina con oltre 184 mila luci LED: tutti i numeri delle luminarie natalizie

Siracusa si prepara a vivere un Natale di luce, tradizione e suggestione. Sono circa 184.100 – complessivamente – le lampade a LED che compongono il grande progetto delle luminarie natalizie 2025–2026, un allestimento diffuso che interesserà vie, piazze e quartieri della città, da Ortigia alle zone periferiche, in occasione delle festività dell’Immacolata, di Santa Lucia, di San Sebastiano e del periodo natalizio.

Un dato che colpisce per dimensioni e che racconta l’ampiezza di un intervento pensato non solo per decorare, ma anche per valorizzare il tessuto urbano e accompagnare i momenti più sentiti della tradizione religiosa e civile siracusana.

Quando si accendono le luminarie

L’installazione e l’attivazione delle luminarie dovranno essere completate entro le ore 16 di venerdì 28 novembre 2025.

Il calendario di accensione prevede:

-Vie e piazze della città: dal 1° dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

-Ortigia: dal 1° dicembre 2025 al 21 gennaio 2026

Il periodo complessivo di funzionamento del servizio va dalla sera del 28 novembre 2025 fino al 21 gennaio 2026.

Lo smontaggio inizierà dall’8 gennaio nelle vie cittadine (conclusione entro il 30 gennaio) e dal 22 gennaio in Ortigia, con tempi massimi di 20 giorni.

Tecnologia LED e sicurezza

Tutte le installazioni utilizzano tecnologia LED, con lampade monocromatiche o policromatiche a luce bianca, dorata e calda. I manufatti sono realizzati con telai in alluminio o legno e progettati per garantire resistenza al vento, isolamento elettrico, sicurezza antincendio e solidità meccanica.

È previsto il divieto assoluto di collegamento alla pubblica illuminazione: l’impianto richiede la realizzazione di linee elettriche dedicate e cablaggi a norma, per un totale di circa 10 chilometri di nuove linee elettriche.

Dove sono le 184 mila luci: le installazioni principali

Il numero complessivo di 184.100 lampade a LED deriva soprattutto da archi luminosi e fregi artistici distribuiti in tutta la città. Tra le installazioni più rilevanti:

-Via Piave e Via Ragusa: 10 archi ciascuna da 1.800 LED

-Corso Umberto I:

16 archi (1.700 LED ciascuno)

3 archi centrali o rosoni (1.000 LED ciascuno)

-Piazza Pancali: 3 archi da 1.700 LED

-Corso Matteotti (Galleria): 15 archi da 2.200 LED

-Via Savoia: 6 archi da 1.800 LED

-Corso Gelone: 20 archi da 1.700 LED

A questi si aggiungono 50 fregi secondari aerei in varie vie, installazioni tridimensionali, tunnel luminosi, scritte artistiche in Ortigia e decorazioni natalizie nelle zone periferiche come Tisia, Zecchino, Cassibile e Belvedere.

Tra i soggetti 3D spiccano una Slitta con renne in Piazza Euripide e cinque alberi tridimensionali collocati in punti strategici della città.