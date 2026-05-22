Siracusa, si inaugura il complesso di Social Housing “Ex Albergo Scuola” di via Crispi

Si svolgerà sabato 30 maggio l’inaugurazione del complesso di Social Housing “Ex Albergo Scuola”, in corso Umberto I, a Siracusa. Una struttura interamente rinnovata e nuovamente fruibile, grazie al lavoro portato avanti in questi anni dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa. L’iniziativa si articola in due momenti.

Alle 10 nelle sale della Camera di Commercio di Siracusa, in largo Michelangelo da Caravaggio 15, è prevista la sessione convegnistica dal titolo “Un vuoto urbano diventa casa: la storia di un edificio restituito alla città – Inaugurazione Social Housing Ex Albergo Scuola”, con la presentazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione della struttura. Dopo i saluti di Francesco Italia, sindaco di Siracusa, sono previsti gli interventi di Alessia Scorpo, presidente Iacp Siracusa, Stefania Di Pietro, dirigente Iacp Siracusa, e Marco Cannarella, direttore generale Iacp Siracusa, con le conclusioni affidate ad Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.

Alle 12.30 è previsto il trasferimento nella struttura “Ex Albergo Scuola” per il tradizionale taglio del nastro e la visita ai locali. Gli interventi, finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014/2020, Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” e PR FESR 2021/2027 hanno trasformato un edificio dismesso — divenuto nel tempo un vuoto urbano nel cuore della città — in un moderno complesso residenziale di 38 alloggi destinati alle categorie più fragili della comunità siracusana: anziani, persone con disabilità, giovani coppie e nuclei familiari monoparentali.

I lavori attuati sulla struttura, con l’adozione di un eccezionale livello tecnologico, hanno permesso l’isolamento sismico mediante dispositivi antisismici di ultima generazione e la riqualificazione energetica con involucro ad alte prestazioni e impianti fotovoltaici in copertura. Una sezione del complesso è specificamente dedicata all’attuazione della Legge 112/2016 “Dopo di Noi”, con alloggi e spazi condivisi per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: si tratta di una delle applicazioni più avanzate e sensibili del welfare abitativo in Sicilia.

Al piano terra sono previsti spazi socio-educativi, ricreativi e culturali aperti all’intera comunità del quartiere, a conferma della vocazione sociale e urbana dell’intervento. Sono previsti anche spazi commerciali, oltre al terminal bus, la biglietteria, un info point turistico, la biblioteca e un’area di co-working.