Siracusa, si inaugura il complesso Social Housing “Ex Albergo Scuola”

Una struttura restituita alla città, che rappresenta un ponte tra innovazione e servizi, grazie al lavoro portato avanti dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa.

Sabato 30 maggio a Siracusa sarà inaugurato il complesso Social Housing “Ex Albergo Scuola”, nella nuova veste di polo socio-educativo e punto di riferimento per giovani e soggetti fragili. Alle 10 alla Camera di Commercio di Siracusa prenderà il via il convegno “Un vuoto urbano diventa casa: la storia di un edificio restituito alla città” sul progetto di rigenerazione e sull’impegno portato avanti dagli enti partner: a concludere i lavori sarà Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.

Dalle 12 le autorità, i rappresentanti del territorio e i cittadini si sposteranno in corso Umberto per il tradizionale taglio del nastro e la visita dei locali. Il complesso “Ex Albergo Scuola” comprende 38 alloggi destinati alle categorie più fragili, mentre una sezione sarà dedicata al “Dopo di Noi”, con alloggi e spazi condivisi per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Al piano terra, invece, saranno allestiti spazi culturali e commerciali, con un’area di co-working, un info point e una biblioteca fruibile dai siracusani e non solo.

Il progetto, nelle diverse fasi, ha visto in prima linea l’Iacp Siracusa, che ha avuto la capacità di trasformare una struttura abbandonata, spesso ricettacolo di micro-criminalità e abbandono di rifiuti, in un complesso all’avanguardia che diventerà un modello da seguire per gli interventi futuri sul territorio.

“La vera rigenerazione urbana non riguarda soltanto gli edifici, ma coinvolge le persone che vivono quei luoghi ogni giorno, e che hanno bisogno di strutture sicure e all’avanguardia – sottolineano Alessia Scorpo, presidente dell’Iacp Siracusa, e il direttore generale Marco Cannarella -. Rigenerare significa restituire spazi, servizi, qualità della vita e nuove opportunità alla comunità, trasformando luoghi dimenticati in punti vivi della città. Il complesso Social Housing Ex Albergo Scuola si inserisce in un percorso tracciato dall’Iacp che guarda al benessere delle famiglie e alla crescita del territorio. Le strutture diventano non solo alloggi ma anche presidi di cultura, socialità e legalità. Perché una città cresce davvero quando riesce a riconsegnare ai cittadini bellezza, dignità e una visione concreta di futuro”.