Siracusa si muove in modo più green, ecco la linea che collega Ortigia con la zona mare. Il percorso

È attivo da oggi il nuovo servizio di bus elettrici che collega Ortigia alle contrade marine della città, offrendo un modo comodo e sostenibile per spostarsi tra il centro storico e le zone costiere.

Il progetto, firmato dal Comune di Siracusa in collaborazione con Sais Autolinee e il Consorzio Plemmirio, prevede due linee — la 110 “Periplo di Ortigia” e la 123 “La Via del Mare” — entrambe alimentate al 100% da energia elettrica.

Ecco i percorsi delle due linee

Bus Line 110 – Periplo di Ortigia

Piazzale Marconi

Via Malta 29

Via dei Mille 4

Viale Mazzini fronte Grand Hotel

Largo Amedeo di Savoia

Passeggio Aretusa 10

Piazza Federico di Svevia

Lungomare Ortigia Cala Rossa fronte 8

Largo della Gancia

Via Eolo fronte 48

Belvedere San Giacomo

Lungomare Vittorini (fronte 56)

Parcheggio Talete

Riva Della Posta

Corso Umberto I, 24

Bus Line 123

Corso Umberto (fronte 138)

Corso Gelone (52, 90 e Osp. Umberto I)

Via Paolo Orsi 2

Via Columba (fronte 33, concessionaria e 105)

Via Elorina 148

Via Elorina 99 B

Via Lido Sacramento (fronte 19 e 70)

Via La Maddalena

Via Isola (incrocio Via Massolivieri)

Via Isola (incrocio Traversa S. Agostino e Chiesa Maria Mediatrice)

Via Mallia (20, 69 e 99)

Via Mallia (incrocio Via dello Zinco)

Via Mallia (incrocio Via Corindone)

Via Mallia (62 e 84)

Strada Capo Murro di Porco (fronte 282 e 264)

Strada Capo Murro di Porco (231, 199, 183 e 157)

Traversa Tonnara Terrauzza (incrocio Via Blanco)

Via Blanco (incrocio Via Verrazzano)

Via Blanco (incrocio Via degli Argonauti)

Traversa Pozzo di Mazza (9 e 11)

Traversa Renella (incrocio Lago d’Iseo, incrocio Isola delle Caroline, 72 e Spiaggia Arenella)

Traversa Renella (fronte 84, 72, Casale Milocca e incrocio Via Lagoiseo)

Traversa Torre Milocca (Torre Milocca)

Traversa Case Abela (incrocio Via del Fagiano e 10)

Via Elorina (fronte 160)

Via Elorina (99 B e 83)

Piazzale Marconi

Via Malta 29

Corso Umberto I 24

Corso Umberto (fronte 138)