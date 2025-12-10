Siracusa si prepara a riabbracciare Santa Lucia: novità nel percorso e un dettaglio inedito nel Simulacro

Siracusa è pronta a riabbracciare la sua Patrona. Manca ormai pochissimo alle celebrazioni di Santa Lucia e l’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, a partire dal percorso della tradizionale processione del 13 dicembre e da un particolare inedito del Simulacro, che verrà svelato soltanto al momento dell’uscita dalla cappella, mantenendo viva l’emozione dei devoti.

La modifica più significativa riguarda il tragitto della processione: per la prima volta il Simulacro di Santa Lucia attraverserà via Agatocle, con una breve sosta nei pressi di via degli Orti, prima di proseguire verso la Basilica al Sepolcro. Un passaggio dal forte valore simbolico, come spiegato dal presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Sebastiano Ricupero, che ha definito la sosta in via degli Orti “quasi come una carezza di Lucia a Maria”, richiamando il legame con l’antica presenza della “chiesetta di Santa Luciuzza” in quella zona.

Le celebrazioni prenderanno il via già il 12 dicembre con i Vespri, durante i quali verranno benedetti gli scapolari per i devoti e le stole destinate ai componenti della nuova Corale di Santa Lucia, istituita proprio per accompagnare le liturgie e i momenti solenni.

Confermate anche per il 2025 le iniziative dedicate alla prevenzione visiva: dal 15 al 18 dicembre, dalle 9 alle 12, nel piazzale della Basilica della Borgata sarà possibile effettuare gratuitamente visite per la diagnosi precoce delle maculopatie grazie alla collaborazione tra i medici dell’Unione Italiana Ciechi e il Rotary Club di Siracusa.

Un’edizione che punta all’inclusione: durante la processione è infatti prevista anche la descrizione in lingua dei segni per le persone sorde, per permettere a tutti di vivere pienamente il momento più atteso dai siracusani.