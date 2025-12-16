Siracusa si prepara alla tappa della Fiamma Olimpica: attivato il Centro Operativo Comunale

Siracusa si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e simbolici: il passaggio della Fiamma Olimpica, in programma martedì 17 dicembre 2025. In vista dell’evento, il Comune ha adottato l’ordinanza sindacale n. 26 del 15 dicembre 2025, che dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

L’iniziativa è stata classificata come evento a “rilevante impatto locale”, una definizione prevista dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, riservata alle manifestazioni che, pur svolgendosi all’interno di un solo comune, possono generare un eccezionale afflusso di persone e richiedere misure straordinarie di coordinamento e sicurezza.

L’obiettivo dell’ordinanza è garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, prevenendo e gestendo eventuali criticità legate alla viabilità, all’ordine pubblico e all’assistenza alla popolazione. Per questo motivo, accanto alle risorse ordinarie del Comune, sarà previsto il coinvolgimento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, si avvarrà del C.O.C. per assicurare la direzione e il coordinamento di tutti i servizi di supporto necessari durante lo svolgimento dell’evento.

Il C.O.C. sarà attivo esclusivamente per la giornata del 17 dicembre 2025 e opererà presso la sala operativa della Protezione Civile di via Elorina 148. Il centro sarà strutturato secondo il “metodo Augustus”, con l’attivazione delle 13 funzioni di supporto previste dalle linee guida nazionali, al fine di garantire una gestione integrata ed efficace dell’evento.