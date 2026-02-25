Siracusa si prepara all’avvio del Servizio Civile Universale 2026/2027 con “Open SCU: guardare dentro il Servizio Civile Universale”

Siracusa si prepara all’avvio del Servizio Civile Universale (SCU) 2026/2027 con “Open SCU: guardare dentro il Servizio Civile Universale”, un open day dedicato all’orientamento e all’informazione, che si terrà martedì 3 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Sala A dell’Urban Center. L’iniziativa è organizzata dalla Delegazione regionale SCU Sicilia, nella persona di Niccolò Monterosso, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, il Forum degli Enti del Terzo Settore di Siracusa, la Consulta giovanile comunale, la Consulta provinciale degli studenti e la rete degli enti di accoglienza degli operatori SCU.

In vista dell’apertura dei bandi di iscrizione prevista per il mese di marzo, l’obiettivo dell’evento è favorire un incontro diretto tra i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a candidarsi ai progetti attivi nel territorio comunale e gli Enti del Terzo Settore che li accoglieranno nel nuovo anno di servizio. La mattinata sarà inoltre arricchita dalla presenza di diverse figure istituzionali del SCU e di alcuni progettisti, rendendo l’iniziativa un’occasione utile anche per gli enti non ancora accreditati che intendono partecipare al bando SCU 2027/2028. Il programma prevede infatti due percorsi complementari, pensati per rispondere sia alle esigenze dei giovani sia a quelle degli enti. Da un lato, è previsto un percorso di orientamento rivolto ai ragazzi, con sportelli informativi curati dagli operatori attualmente in servizio, che illustreranno i requisiti, le modalità di candidatura e, attraverso la propria esperienza, i progetti nei quali sono impegnati. Dall’altro lato, è in programma un incontro tecnico destinato agli Enti del Terzo Settore interessati al prossimo bando, con approfondimenti sui passaggi procedurali, sull’accreditamento e sulla relativa documentazione, oltre che sulle criticità più frequenti nella fase di progettazione. Per ampliare ulteriormente la partecipazione, l’Assessorato diffonde un avviso rivolto a tutti gli enti di accoglienza di operatori SCU 2026/2027, invitandoli a contattare l’Assessorato alle Politiche Giovanili per aderire e partecipare all’open day, così da garantire una presenza ampia e rappresentativa delle opportunità disponibili: https://www.comune.siracusa.it/novita/vviso-pubblico-invito-agli-enti-del-servizio-civile-universale-annualita-2026-2027-a-partecipare-allevento-open-scu-guardare-dentro-il-servizio-civile-universale-3-marz

“Riteniamo prioritario assicurare la massima partecipazione. L’open day è un’opportunità concreta per i giovani e, allo stesso tempo, un momento di raccordo per gli enti, utile a consolidare relazioni e progettualità”, dichiara l’assessore Marco Zappulla, aggiungendo che “la conoscenza diretta tra ragazzi e realtà del territorio rende più consapevoli le scelte e rafforza il valore pubblico del Servizio Civile”. A sottolineare il senso dell’iniziativa interviene anche Niccolò Monterosso, delegato regionale SCU Sicilia: “Open SCU nasce per offrire informazioni chiare e veritiere sui progetti. I giovani devono poter conoscere di persona le realtà prima di presentare la richiesta di adesione, e l’orientamento ha proprio questo scopo”. Infine conclude Stefano Guhgliotta, portavoce provinciale del Forum degli Enti del Terzo Settore: “Un plauso a Niccolò Monterosso per la sensibilità che dimostra nella divulgazione del Servizio Civile Universale tra i giovani. Il SCU rappresenta oggi una delle esperienze più significative di cittadinanza attiva per i giovani in Italia. Offre ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di dedicare alcuni mesi al servizio della comunità in ambiti come assistenza sociale, tutela dell’ambiente, volontariato, protezione civile, educazione e promozione culturale. Il Servizio Civile è una scelta consapevole di partecipazione e responsabilità. Fare volontariato significa sviluppare empatia, senso civico e spirito di solidarietà, contribuendo alla costruzione di una società più coesa e inclusiva. È un’esperienza che rafforza il legame tra individuo e comunità, promuovendo valori costituzionali come la solidarietà e la pace”.

Tra gli enti già coinvolti figurano Confcooperative, Auser, Pro Loco, Siracusa Città Educativa, CIAO, AIL e Banco Alimentare Siracusa, con l’intento di rendere l’appuntamento del 3 marzo un riferimento stabile per chi desidera avvicinarsi al Servizio Civile Universale e per chi opera quotidianamente per accoglierlo e svilupparlo nel territorio.