Siracusa, si presenta il programma della V edizione del Cineoktoberfest

Stasera alle 18,30 al Biblios Cafè di via del Consiglio Reginale a Siracusa, sarà presentato il programma della quinta edizione del Cineoktoberfest.

La manifestazione – patrocinata dal Comune di Siracusa, con il sostegno di pochi ma volenterosi e lungimiranti sponsor privati e, quest’anno, anche del Comitato Ortigia Resistente – è compresa nel più articolato programma del Darkest dreaming film festival che è iniziato nell’appena trascorso mese di settembre e che si concluderà a dicembre.

Quattro mesi di programmazione per un progetto di divulgazione cinematografica a cura di Cinedrome e con la direzione artistica di Giuseppe Briffa. Alla presentazione parteciperà il team al completo di Cinedrome Ets, promotore e anima del festival, a testimonianza di una continuità che si rinnova e si espande. Alle 21, dopo la presentazione, seguirà la proiezione di Elephant Man di David Linch.

“Il Cinema che parla al Cinema – commenta Giuseppe Briffa – attraverso il tempo che scorre: questa è l’idea del Darkest…seguire un fil rouge sommerso, dove settembre con il tema dell’onirico cede il passo alle avanguardie storiche e post-horror di ottobre per poi sfociare nei meandri oscuri di novembre con il noirVember, e infine celebrare i 130 anni del Cinema con Silent Nights, a dicembre”.

La programmazione dettagliata con titoli e sezioni sarà svelata nel corso dell’incontro di stasera al Biblios.