Siracusa, si presentano gli studi e i restauri sulla Cattedrale 

Il restauro e la valorizzazione della Cattedrale di Siracusa non sono solo interventi tecnici, ma principalmente un tentativo di ricostruire la memoria storica e spirituale della Chiesa Siracusana. L’arte e l’architettura sacra sono strumenti di annuncio del Vangelo e di dialogo tra le generazioni, e testimoniano la continuità della fede nel tempo.

Mercoledì 17 giugno, alle ore 19.00, nella Cattedrale di Siracusa, sarà presentato il volume: “Cattedrale di Siracusa – Studi ricerche e restauri”. La prefazione è di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Contiene saggi di mons. Sebastiano Amenta; del prof. Paolo Giansiracusa; dell’arch. Andrea La Rosa e del prof. Luigi Lombardo. Contiene i restauri degli ultimi dieci anni: interventi di consolidamento e di conservazione dei manufatti secondo le moderne tecnologie per una conoscenza delle sculture barocche e dei reperti dell’età classica.

“I diversi studi ci consegnano la memoria storica, liturgica, devozionale e culturale delle parti architettoniche, degli spazi, delle sculture, delle pitture e degli arredi sacri” ha scritto l’arcivescovo Francesco Lomanto nella sua prefazione. Il volume contiene tra gli altri il recente intervento al prospetto della Cattedrale e sulla Sacrestia Torres, ma anche sui monumenti funebri, sulla cappella del SS. Sacramento, sul simulacro di Santa Lucia.

Interverranno alla presentazione mons. Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa; l’architetto Luciano Magnano, progettista e direttore dei lavori Pnrr; l’ing. Pietro Glorioso, progettista e direttore dei lavori Pnrr; il prof. Paolo Giansiracusa, direttore “Quaderni del Mediterraneo”; l’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto. Modera l’incontro don Gianluca Belfiore.