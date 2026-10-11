Siracusa, si sblocca conferimento della plastica: martedì possibile riprendere il servizio

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Si apre uno spiraglio per superare lo stop al conferimento della plastica a Siracusa. L’assessore comunale all’Igiene urbana, Luciano Aloschi, ha comunicato che la piattaforma incaricata del servizio in regime di delega ha dato la disponibilità a ricevere il carico previsto per martedì prossimo.

La comunicazione rappresenta un aggiornamento rispetto alla sospensione del conferimento degli imballaggi in plastica e metalli, scattata il 6 ottobre a causa delle difficoltà degli impianti di destinazione e della saturazione delle capacità di stoccaggio.

La disponibilità comunicata riguarda il carico di martedì e costituisce un primo passo verso il superamento dell’emergenza. Resta da capire se sarà possibile garantire la continuità dei conferimenti anche nei giorni successivi e, quindi, assicurare la regolare ripresa del servizio senza ulteriori interruzioni.

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Nei giorni scorsi, il blocco aveva interessato la raccolta del multimateriale, con conseguenze anche per i cittadini, invitati a trattenere temporaneamente in casa plastica e metalli in attesa di nuove indicazioni.

La situazione si inserisce in una crisi più ampia della filiera del riciclo, che sta coinvolgendo diversi Comuni siciliani alle prese con la difficoltà di trovare impianti disponibili a ricevere il materiale raccolto.

La comunicazione di Aloschi lascia dunque intravedere una possibile ripartenza, anche se al momento la disponibilità riguarda il conferimento del carico di martedì e non rappresenta ancora una garanzia sulla soluzione definitiva del problema.