Siracusa si sveglia senz’acqua, ecco le zone a secco: in arrivo le autobotti

Attualità · servizio idrico

Rubinetti a secco in gran parte della zona centrale della città. A causare i disagi è la rottura di una diramazione della condotta adduttrice DN 600 di Bufalaro Basso, un guasto che ha reso necessario un intervento urgente da parte di Aretusacque.

Secondo quanto comunicato dalla società, il punto della rottura si trova all’interno di una proprietà privata. Per consentire l’accesso all’area e svolgere i lavori in sicurezza sarà indispensabile procedere alla chiusura della condotta principale, con conseguenti disservizi nell’erogazione idrica che interessano una vasta porzione del territorio urbano.

Al momento non è possibile stabilire con precisione quando il servizio tornerà alla normalità. Aretusacque spiega infatti che soltanto dopo l’esecuzione degli scavi e una completa valutazione dell’entità del danno sarà possibile definire le modalità di intervento e fornire una stima attendibile dei tempi di riparazione.

Le aree maggiormente interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica sono Viale Tunisi, Mazzarona, Viale Zecchino, Grottasanta, Via Lentini, Santa Panagia, zona Pizzuta e tutte le zone limitrofe.

Per fronteggiare l’emergenza, la società ha già allertato la Protezione Civile, richiedendo la disponibilità di autobotti da dislocare nei quartieri coinvolti.