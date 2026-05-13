Siracusa si sveglia tra i miasmi: forte odore di idrocarburi in diverse zone della città

Una forte puzza di idrocarburi ha accompagnato il risveglio di molti siracusani questa mattina. Da diverse zone della città vengono segnalati miasmi intensi e aria ritenuta “irrespirabile” dai residenti, con numerose segnalazioni già arrivate attraverso il sistema Nose, la piattaforma utilizzata per monitorare in tempo reale gli odori industriali percepiti dalla popolazione.
Le segnalazioni si stanno concentrando soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai venti provenienti dalla zona industriale, con cittadini che lamentano il persistente odore acre di benzina già dalle prime ore del mattino.
Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause dell’episodio, ma il fenomeno riaccende ancora una volta l’attenzione sul tema delle emissioni odorigene e della qualità dell’aria nel Siracusano.
Il sistema Nose, gestito nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale, nelle ultime ore ha registrato un elevato numero di alert inviati dai cittadini.
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