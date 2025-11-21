Siracusa, sì unanime al trasporto pubblico gratuito per anziani e disabili

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la raccomandazione a firma del consigliere Damiano De Simone, con il sostegno del gruppo Forza Italia, che impegna l’Amministrazione a garantire il trasporto pubblico locale gratuito per anziani e persone con disabilità, in occasione della transizione del piano di gestione del servizio.

“Il trasporto pubblico va collocato tra i diritti comuni e pertanto va rimosso ogni ostacolo che ne possa impedire il godimento – ha dichiarato De Simone –. È fondamentale rimuovere le barriere, anche economiche per chi vive già in condizioni di fragilità, favorendo accessibilità e inclusione.”

La proposta si inserisce nel percorso già avviato dal Comune per l’adesione alla Carta Europea della Disabilità e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’inclusione sociale.

“Ringrazio il Consiglio comunale per la sensibilità dimostrata – ha aggiunto De Simone –. Quando la politica si unisce per tutelare i più deboli, la città cresce in civiltà.”